I samband med Apples event "Spring Loaded" i slutet av april lanserades även version 14.5 av deras mobila operativsystem IOS. Bland de stora nyheterna i uppdateringen är en omfattande förändring i datainsamling och användares möjlighet att påverka sin data.

Applikationer måste nu ha explicit tillstånd från användaren för att samla in data, och användaren har möjlighet att blockera applikationer från att samla in något. Det förhindrar även applikationer att dela med sig av insamlad data till en tredje part. Förändringen har tilltalat IOS-användare, och statistik visar på att 87 procent av användare globalt väljer att blockera datainsamling.

Statistiken är framtagen av analysföretaget Flurry, som enligt sin webbsida samlar in statistik för över 2 miljarder mobila enheter per månad. Statistiken för IOS uppdateras en gång per dag på vardagar och från lanseringsdatumet har siffran förändrats något, men det är inga drastiska skillnader. Antalet användare som delar sin data var som lägst under de första veckorna, då endast 11 procent tillät datainsamling.

I statistik över användare i USA är det ännu färre som delar sin data. Vid lansering var det bara två procent, en siffra som nu stigit till fem procent. Det innebär att hela 95 procent av amerikanska IOS-användare valt bort datainsamling.

Flurrys statistik bådar inte gott för marknaden för personlig och riktad reklam, som är beroende av den typen av data som användare nu slutar dela med sig av. Bland annat har Apple kritiserats av Facebook, som menar att deras nya inställningar påverkar miljontals företagare runt om i världen. De har även introducerat en informationsruta i Facebook och Instagram som ber användare fortsätta dela data för att de sociala plattformarna ska fortsätta kunna vara gratis att använda.

