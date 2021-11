Under pandemin har priserna på mycket datorhårdvara och elektronik svängt rejält. Det gäller inte minst för primärminne, en marknad som även i vanliga fall är volatil. Under vintern 2020–2021 sköt priserna på DDR4 i höjd med 50 procent, från 40 till 60 kronor per gigabyte på blott fyra månader. Nu har pendeln svängt och uppgången nästan utraderad.

Priskoll: DDR4-minnen

Minnespaket Hastighet Kapacitet Pris Adata XPG Gammix D10 Black DDR4 3200MHz 2x8GB 3 200 MHz 2 × 8 GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB 3 200 MHz 2 × 8 GB Kingston Fury DDR4 3200MHz 4x8GB 3 200 MHz 4 × 8 GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB G.Skill Sniper X Digital Camo DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB Kingston Fury DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB Kingston Fury DDR4 3600MHz 2x16GB 3 600 MHz 2 × 16 GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x16GB 3 600 MHz 2 × 16 GB

När SweClockers gör en priskoll framgår att det går att få tag på DDR4-minnen för runt 45 kronor per gigabyte. Det är praktiskt taget samma nivå som för nästan exakt ett år sedan, där SweClockers den 17 november 2020 kikade på priserna för DDR4-minnen. Samtidigt som priserna redan sjunkit rejält varnar världens fjärde största minnestillverkare, Nanya, investerare att botten ännu inte är nådd och att en "priskorrektion" i svallvågorna av pandemin är nära förestående.

Under årets andra och tredje kvartal sköt leveranserna av DRAM-kretsar i höjd, vilket till stora delar tillskrivs ökad efterfrågan på servermarknaden. Enligt källor till taiwanesiska branschtidningen Digitimes kan priserna sjunka med så mycket som 15–20 procent första kvartalet 2022. Vidare framgår att nedgången kan komma att fortsätta in på andra kvartalet.

Parallellt med att marknaden är på väg att korrigeras är Samsung, SK Hynix och Micron i full gång med att fasa ut tillverkningen av DDR3-minnen. Fabrikskapaciteten går istället till tillverkning av DRAM-kretsar för DDR4, något som ökar lagerhållningen och som i sin tur väntas bidra till ytterligare prisnedgångar.

Nyligen lanserade Intel Core 12000-serie "Alder Lake", som blev först ut med stöd för den helt nya minnesstandarden DDR5. Tillgången på dessa är dock så gott som obefintlig och har inte haft någon effekt på marknaden.

Är du i behov av mer DDR4-minne eller inväntar du tillgänglighet på DDR5?