Med tiden bjuder datorhårdvara i regel på mer prestanda och kapacitet för pengarna. Det gäller dock inte nödvändigtvis produkter där minneskretsar står i centrum, som primärminne av DDR-typ och SSD-lagring, där ständiga fluktuationer i tillverkningskapacitet och global efterfrågan bjuder på tvära kast prismässigt.

Priskoll: DDR4-minnen

Minnespaket Hastighet Kapacitet Pris G.Skill Aegis DDR4 3000MHz 8GB 3 000 MHz 1 × 8 GB G.Skill Aegis DDR4 3000MHz 2x8GB 3 000 MHz 2 × 8 GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB 3 200 MHz 2 × 8 GB Adata XPG Gammix D10 Black DDR4 3000MHz 2x8GB 3 000 MHz 2 × 8 GB Kingston HyperX Fury Black DDR4 2666MHz 2x16GB 2 666 MHz 2 × 16 GB Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB Adata XPG Spectrix D41 Red RGB LED DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB G.Skill Ripjaws V Black DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2666MHz 2x16GB 2 666 MHz 2 × 16 GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x16GB 3 200 MHz 2 × 16 GB Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200MHz 2x32GB 3 200 MHz 2 × 32 GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x32GB 3 200 MHz 2 × 32 GB

SweClockers har tidigare rapporterat om att priserna på DDR4-minne är på uppgång, något som blir uppenbart när vi gör en priskoll. Så sent som november 2020 nosade priset på DDR4-minne strax under 40 kronor per gigabyte, men nu ligger priserna på runt 55 kronor för många modeller. Det gäller dock äldre lager, medan nya leveranser som inkommer till återförsäljare lägger sig en bra bit över 60-kronorsstrecket per gigabyte.

Den stora prisuppgången har skett på mindre än fyra månader och mycket talar för att toppen ännu inte är nådd. När SweClockers kontaktade svenska återförsäljare framgick att priserna sedan årsskiftet gått upp så gott som varje vecka, en uppgång som accelererats med besked de senaste veckorna. En uppgiftslämnare talar om en uppgång på hela tio procent – per vecka.

I vanlig ordning är skälen flera. En anledning är att Samsung och SK Hynix hålla på att göra sorti från DDR3-marknaden, något som tvingar resten av industrin till en övergång till DDR4 och därigenom ökar efterfrågan. Samtidigt har coronapandemin lett till högre efterfrågan på datorer då fler jobbar hemma, något som sätter ytterligare press på DDR4-marknaden.

Likt tidigare råds intressenter av mer DDR4-minne göra sina inköp snarast. Ett annat alternativ är att ha is i magen och invänta DDR5, som väntas göra introduktion mot slutat av året tillsammans med Intels processorfamilj Alder Lake.

