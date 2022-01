Den pågående mässan CES 2022 fortsätter bjuda på nyheter av alla dess slag. Bland de senaste att ta plats på scen är Sony, som tar tillfället i akt och presenterar den utlovade uppföljaren till ursprungliga Playstation VR (PS VR) som kort och gott får namnet Playstation VR 2.

Presentationen bekräftar uppgifter som tidigare cirkulerat och med Playstation VR 2 kliver Sony upp från 960 × 1 080 pixlar per öga till 2 000 × 2 040 pixlar per öga. Enheten utrustas med OLED-paneler som kan köras i antingen 90 Hz eller 120 Hz och synfältet utökas med tio grader och specificeras som "upp till 110°". Därtill får enheten vad de kallar "six-axis motion sensing system", där rörelsespårning kombinerar olika sensorer inklusive kameror för att spåra både rörelser och handkontrollernas position.

Egenskap Värde Skärm OLED Upplösning 2 000 × 2 040 pixlar per öga Uppdateringsfrekvens 90 Hz, 120 Hz Synfält (FOV) Upp till 110° Sensorer 4 kameror

Gyroskop

Accelerometer

IR-sensorer Anslutning USB Type-C

Anslutning för hörlurar Övrigt Haptisk feedback (vibration)

Inbyggd mikrofon

Det är dock inte endast rörelser utanför enheten som spåras, Playstation VR 2 får även inbyggd ögonspårning med IR-sensorer. Detta kombineras med renderingstekniken foveated rendering, som kan anpassa vad som renderas i förhållande till spelarens synfält för att optimera prestanda.

Trots att spårningen sker med inbyggda kameror, så kallad inside-out-spårning är det som väntat inte ett helt trådlöst VR-headset. Playstation VR 2 drar likt föregångaren nytta av beräkningskraften från Sonys konsoler och i det här fallet är det Playstation 5 som står för den biten. Anslutning sker därmed med kabel av typen USB Type-C. Playstation VR 2 kombineras även med handkontrollerna Playstation VR 2 Sense Controller, som tillsammans med vibrationer i själva huvudstycket är tänkta att ge en mer inlevelsefull spelupplevelse.

Något pris eller exakt lanseringsdatum presenterades inte. En av föregångarens stora styrkor var just dess låga prislapp, något som bidrog till att VR fick ett större fotfäste även utanför entusiastsfären. Däremot presenterar Sony redan nu ett av de första spelen och meddelar att Playstation VR 2 ackompanjeras av inget mindre än Horizon: Call of the Mountain, vilket blir det tredje spelet i serien om protagonisten Aloy.