Apple presenterade nyligen det senaste tillskottet till processorfamiljen M1, i form av nya systemkretsen M1 Ultra. Där har Apple lyckats kombinera två M1 Max med ett höghastighetsgränssnitt som tillsammans ger 20 processorkärnor, fördelat på 16 stycken prestandakärnor och 4 energisnåla.

Tidiga test har visat en hittills imponerande prestanda för processorn, till ett förhållandevis lågt effektuttag. Detta framförallt i flertrådade laster, där M1 Ultra placerar sig mycket nära 64-kärniga Ryzen Threadripper 3990X. Det råder dock vissa frågetecken kring grafikdelen, som med sina 64 beräkningsenheter uppgavs ta upp kampen även med branschens "högst presterande grafikkort".

I vanlig ordning undviker Apple att nämna exakt hur de jämför och i vilken typ laster de utfört mätningar. Det framgår dock från det finstilta att det är Nvidia Geforce RTX 3090 som åsyftas, som med en nästan fullskalig version av grafikkretsen GA102 och tilltagen mängd grafikminne är det mest kraftfulla alternativet på konsumentmarknaden.

Det bör dock noteras att Apple i sina grafer använder uttrycket "relativ prestanda" och mer eller mindre endast visar scenarion där två komponenterna presterar snarlikt. Betraktas endast grafen ser M1 Ultra därmed mycket riktigt ut att prestera likvärdigt eller bättre än RTX 3090, och till en betydligt lägre strömbudget. Detta har nu sats på prov av bland annat The Verge, som menar att det Apple hävdar är sanning med modifikation.

I tester där M1 Ultra jämförs med RTX 3090 i både Geekbench 5 och spelet Shadow of the Tomb Raider är det fortfarande en bra bit från prestandan Nvidias grafikkort levererar. Den stora skillnaden beror enligt The Verge på att jämförelsen i Apples graf stannar vid 320 watt (W). Eftersom RTX 3090 har ett specificerat effektuttag på 350 W finns dock mer kraft att hämta, något Apple väljer att inte visa. Tillåts grafikkortet använda dess fulla potential är det därmed utan tvekan fortfarande mer kraftfullt.

Med det sagt presterar Apples M1 Ultra fortfarande väl, särskilt sett till sin strömbudget och övriga parametrar som skiljer systemkretsen från ett dedikerat grafikkort. Det är i grunden inget märkvärdigt att M1 Ultra inte når motsvarande prestanda, med undantag för de specifika laster eller situationer som systemkretsen är anpassad för. Däremot kvarstår att Apples påståenden inte helt stämmer med verkligheten. Detta kan i bästa fall ses som selektivt, och i värsta fall som missledande.