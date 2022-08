Ett datorchassi kan fylla fler syften än att hysa komponenter, stänga inne oljud och stänga ute damm. I entusiastkretsar är det ofta minst lika viktigt att trevliga funktioner ackompanjeras av tillfredsställande estetik. Nu släpper den kinesiska chassitillverkaren Metalfish datorlådan Y2, en produkt som säkerligen tilltalar alla hårdvarutorskar, eller möjligtvis den som vill få sina fiskar varma.

Vattenkylning är ett populärt sätt för att skapa extra ögongodis och samtidigt få prestandafördelar. Slangar, rör och vattenblock är beprövade barriärer som hindrar vatten från att komma elektroniken katastrofalt nära. Med den högpresterande fiskskålen används 3 millimeter tjock, transparent akrylplast för att hålla vattnet på rätt sida. Det kan givetvis förstärkas med valfritt akvariegrus, på bekostnad av fiskarnas utsikt mot datorns innandöme. Även akvariets väggar är av akrylplast, men då 5 millimeter tjock.

Det mycket efterfrågade chassit mäter in på relativt kompakta 370 × 250 × 290 millimeter (D × B × H), . Moderkort av Micro ATX- eller Mini ITX-typ ryms och på lagringsfronten finns en 2,5-tumsplats. I framkant av chassit finns två RGB-belysta 90-millimetersfläktar och samma höjd är också övre gräns för processorkylaren. Metalfish nämner ingenting om huruvida den närbelägna vattenmassan underlättar kylningen.

Vidare gäller det att fiska fram små och aningen ovanliga varianter för grafikkort och nätdel, där förstnämnda inte kan överskrida 220 millimeter. Den senare ska vara av Flex ATX-format, med maximal längd om 150 millimeter. Samtliga komponenter monteras på en plåt som sedan skjuts in i den perforerade aluminiumdelen av chassit. Presentationsmaterialet visar avslutningsvis att medföljande akvariepump och LED-belysning kopplas in via USB.

I skrivande stund är det oklart om det blir möjligt att köpa produkten från Sverige, men även priset är höljt i dunkel. En gissning så god som någon är att pjäsen går på ett par lax. Namnet till trots säljer Metalfish inte några fiskar, varför vatten, växter och valfria sjöodjur måste läggas på notan för att få helhetsupplevelsen.

Glassmaskin, kattlåda eller skoställ – vad vill du kombinera ditt chassi med?