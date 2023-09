I tisdags förra veckan meddelade spelmotorn Unity att de från och med årsskiftet inför en ny avgift, som utgår från hur många gånger ett spel installerats. Förändringen fick spelutvecklare väckte uppror bland spelutvecklare, inte minst bland mindre studior och indieutvecklare, där Unity är populärt. Nu backar de och lovar att se över prishöjningen.

I ett inlägg på X (tidigare Twitter) ber Unity om ursäkt för all förvirring och ilska förändringen orsakat. De uppger att de tagit till sig av kritiken och planerar ändringar i sin policy, men inte exakt vad eller hur. Istället lovas en mer detaljerad uppdatering om några dagar.

Det nya systemet är tänkt att införa avgiften "Runtime Fee". För spel som uppfyller krav om både omsättning och antal installationer innebär det att det månatligen påförs en avgift per installation, där det beroende på licens handlar om upp till 2 kronor per installation. Enligt Unity är det väldigt få användare som påverkas, men spelutvecklarcommunityt håller inte med.

Sedan förändringen utlystes har Unity mött skarp kritik, från individer såväl som branschen. Bland annat pekar flera på att kostnaden per installation blir alldeles för stor ställt till intäkterna per sålt spel, särskilt för mindre spelstudior och fristående spelutvecklare. Vissa delar har Unity sedan dess bemött – exempelvis har de förtydligat att demoversioner av spel inte berörs och att det finns gränser för hur många installationer per användare som räknas.

I ett öppet brev meddelade 19 spelstudior att de slutar använda Unitys annonssystem tillsvidare, vilket stoppar eventuella intäkter till spelmotorn. Andra överger spelmotorn för att utforska andra alternativ. Utöver ilska över ökade kostnader pekar flera på att det är en förtroendefråga, eftersom förändringen påverkar flera versioner och olika användaravtal.

Kritiken kommer därtill inte uteslutande från utomstående. På sociala medier har Unity-anställda gått ut med att det finns motstånd mot förändringen även internt, men att beslutet i slutändan låg i företagsledningens händer. Vilka förändringar spelmotorn tar till och huruvida det räcker för att lappa relationerna återstår att se.