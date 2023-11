Taiwanesiska kretstillverkaren TSMC står för tillverkningen av en betydande del av världens kretsar. Det är en tillverkningsprocess, som likt många andra industrier, är förenad med en viss mängd restavfall. Den enes skräp kan dock vara den andres skatt, något som är fallet med åtminstone en del av TSMC:s kiselrester.

De tas nämligen till vara på av en lokal skotillverkare, där kretsjättens spill bakas in i diverse fotbeklädnader. Bolaget, som går under namnet Ccilu, gör skor av flera återvunna material. TSMC:s rester letade sig in för första gången för något år sedan, i form av massagetofflor, för fotmassage på språng. Sedan dess har de tagit ytterligare ett kliv in i gympadojor.

Eftersom restmaterialet kort och gott är väldigt hårt används det främst i de massagekulor som sitter i sulan, för en slags akupressur. I en intervju menar grundaren att det trots det inte uppstod något enormt köptryck, åtminstone till en början. Det tog ett tag innan de fick bättre fotfäste och försäljningen tog fart, men sedan dess har de tillägnats både priser och globala samarbeten.

Utöver lokal försäljning i Taiwan ser det ut som att USA är ensamt andra land för toffelleveranser, varför vi i Sverige fortsatt får nöja oss med icke-masserande alternativ, som den traditionella träskon. För leverans till USA går ett par masserande kiseltofflor loss på ungefär 60 USD, vilket med moms tillagt landar på strax under 800 kronor.