I slutet av oktober införde Meta ett betalalternativ på Facebook. Prenumerationen är ett svar på EU-regler, däribland GDPR, som kräver att datainsamling och användning av data i riktade annonser endast får ske med användarens samtycke. Att det står i användaravtalet som användare måste godkänna var inte tillräckligt – de måste kunna göra ett aktivt val.

Metas lösning blev således en uppdatering där användare antingen samtycker till att använda tjänsten gratis med reklam, eller nekar och då till en kostnad från 120 kronor i månaden. Det är en lösning som inte faller i god jord hos samtliga och nu stöter konceptet på patrull i Österrike. Där menar organisationen None of your business (NOYB) att Metas "integritetsavgift" inte är något annat än oacceptabel.

Enligt NOYB kritiserar inte bara kostnaden, utan strategin i sig. Organisationen menar att det helt enkelt är orimligt att Meta tillåts kräva användare på nära 3 000 kronor per år för att de ska få nyttja sin lagstadgade rättighet att tacka nej till att bli spårade. De tillägger att "om Meta tillåts göra det, följer konkurrenterna snart i samma fotspår".

Meta å andra sidan är av motsatt åsikt och menar att prenumerationen är en bra kompromiss. De anser att det ger användare möjlighet att välja bort datainsamling, helt enligt reglerna för EU och EES. Prenumerationen anser de göra det möjligt för Meta att fortsätta tillhandahålla tjänsterna i regionen.

NOYB har gjort en formell anmälan till Österrikes dataskyddsmyndighet. Det bedöms som sannolikt att det sedan landar på irländska dataskyddsmyndighetens bord, som har det officiella ansvaret och sköter övervakningen av Meta i EU.