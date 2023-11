December är inte riktigt här, men det stoppar inte Microsoft från att vrida upp julstämningen lite i förskott med 2023 års upplaga av bolagets jultröja. Till skillnad från tidigare Paint- och Röj-tröjor avviker Microsoft den här gången något från konceptet "skitful men kul" och siktar på salighet istället.

Årets tröja är nämligen en hyllning till Windows XP, eller mer specifikt bakgrundsbilden "Bliss" som var operativsystemets förinställda variant. Vintermotiv, julgranar och andra med julen förknippade symboler är därmed bytt mot böljande gröna ängar och blå himmel, komplett med en muspekare på framsidan.

För den som vill iklä sig "Bliss" till jul, eller annan valfri högtid, går det stickade mästerverket att köpa via Xbox Gear Shop. Där går tröjan loss på 83 euro, motsvarande strax under 950 kronor, och finns i storlekarna S–3XL. I år stödjer Microsoft välgörenhetsorganisationen The Nature Conservancy, men det framgår inte hur stor del av intäkterna som går till välgörenhet.