Microsoft lanserade Windows Mixed Reality 2017, som ett svar på den VR-våg efter lanseringen av Oculus Rift som gjorde att flera företag trodde att tiden till slut var mogen för VR. Med det egna headsetet Hololens och headset från flera andra tillverkare som Acer, Dell och Asus skulle Microsoft ta en rejäl del av marknaden var det tänkt.

Problemet var bara att den marknaden fortfarande inte är speciellt stor på konsumentsidan, och intresset för just Mixed Reality var mindre än Microsoft verkar ha förutsett. Under de senaste åren har företaget lagt mindre och mindre resurser på Hololens och Mixed Reality, och nu bekräftar företaget att funktionen har placerats på en lista över nedlagda Windows-funktioner, rapporterar The Verge.

Många av de anställda som tidigare jobbade med tekniken varslades i början av 2023 när Microsoft valde att minska personalstyrkan med 10 000 personer.

Microsoft kommer dock inte sluta helt med VR, skriver The Verge. Headsetet Hololens 2, som riktas mot företagsmarknaden, fick en gratis uppgradering till Windows 11 i våras och ser inte ut att vara på väg bort i första taget. Företaget har även tagit fram Office-applikationer till Metas Quest-headset.