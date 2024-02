Reddit har nu offentligt gått ut med flera förändringar det har gått rykten om. Under torsdagen lämnade företaget in sin ansökan om börsnotering till amerikanska finansmyndigheten SEC, som avslöjar att företaget planerar att listas på New York-börsen med symbolen RDDT, rapporterar The Verge.

Ansökan till SEC avslöjar vidare att Reddit hade intäkter på 804 miljoner dollar förra året men gick med knappt 91 miljoner dollar i förlust, och att företaget planerar något relativt ovanligt. Reddit ska nämligen ge trogna användare och moderatorer chansen att köpa in sig samtidigt som institutionella investerare.

Samtidigt har Reddit offentliggjort det avtal kring AI-träning på användarnas inlägg som Bloomberg rapporterade om häromdagen. Bloomberg visste inte vilket företag som är villigt att betala 625 miljoner kronor om året för tillgång till de över miljarden inläggen på Reddit, vilket nu visar sig vara Google.

Avtalet innebär att Google får tillgång till Reddits data-API så att det kan hämta inlägg och kommentarer i realtid, både för att träna nya AI-modeller och för att kunna visa bättre sökresultat från sajten. Reddit får, utöver pengarna, tillgång till Googles Vertex AI-tjänst som ska förbättra sökresultat.