I helgen avslutades arbetet med en ny fiberkabel som nu kopplats under havet mellan Sverige och Tyskland. Kabeln sträcker sig från Berlin till Luleå och med dess 96 fiberpar kan den överföra 3 052 terabyte per sekund, vilket motsvarar all internettrafik i hela Norden sammanlagd. Målet är att stärka datakommunikationen med Sverige och resten av Europa.

Det bästa sättet att öka säkerheten för Sverige och Norden när det kommer till digital infrastruktur är att ha många sjökablar. Om en går sönder så finns det fler som kan ta över. – Patrik Gylesjö, projektansvarig vid företaget Global Connect.

Enligt Global Connect ska kabelns kapacitet underlätta kommuner och regioner i deras arbete med digitalisering och locka företag till att etablera sig i Sverige. För konsumenter ska det innebära bättre priser.

Den största utmaningen i arbetet var att installera fiberkabeln under havet mellan Bornholm och Tyskland. På havsbotten vilade en stor del krigsmateriel från andra världskriget som nu har tagits bort. Sedan behövde företaget även undvika att gräva vid arkeologiska upptäckter från vikingatiden.