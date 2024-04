Tiden med låga priser på SSD är ett minne blott. Analysföretaget Trendforce rapporterar att priserna på SSD-lagring ökade med mellan 23 och 28 procent under årets första kvartal. Under det här kvartalet förväntas priserna fortsätta stiga med 10 till 15 procent. Bara under det senaste halvåret har de stigande priserna kunnat kännas på vissa SSD-enheter som har ökat med uppemot 70 procent i pris.

Analysbolaget rapporterade om prisökningarna redan i januari när SSD-tillverkarna började höja priserna för att öka lönsamheten under fortsatt hårda ekonomiska förhållanden. Trendforce rapporterade även att det här bara är början på prisuppgångarna för SSD-lagring. Priserna kan fortsätta stiga med ytterligare 50 procent under årets gång.

Enligt Jonas Thörnqvist, testredaktör på SweClockers, är den bästa tiden att köpa en SSD-enhet nu.

– Sett till att mycket pekar mot att prisuppgången på SSD-enheter kommer fortsätta under året, är det troligtvis en bra idé att slå till med ett köp inom den närmaste framtiden om man är i behov av mer lagring, säger han.

Hur mycket är du redo att betala för en splitterny SSD?