2020 lanserade Google en egen VPN-tjänst som en del av Google One-prenumerationerna. Den använder ett avancerat system för att separera autentisering och trafik, och Google lovar att inte logga varken trafik, dns-förfrågningar eller individuell bandbredd. I början ingick den bara i de dyrare prenumerationerna men sedan mars 2023 ingår den även i den billigaste.

Trots det verkar få ha litat på företaget, då Google nu meddelar att tjänsten kommer läggas ned under de kommande månaderna och skyller på att den har för få användare, rapporterar 9 to 5 Google. Google One VPN blir därmed ett nytt tillskott till den växande Google-kyrkogården.

Själva Google One-tjänsten går det däremot bra för. Tidigare i år avslöjade företaget att det har passerat 100 miljoner prenumeranter och Sundar Pichai hoppas att den kan växa ytterligare tack vare Gemini och andra AI-tjänster som ingår i den dyraste prenumerationen.

Google kommer tills vidare behålla sin andra VPN-tjänst, den gratis VPN som ingår med Pixel-telefoner sedan Pixel 7-familjen lanserades 2022. För äldre telefoner som hittills har fått åtkomst till VPN-tjänsten via Google One-applikationen ska Google nu lägga till en inbyggd funktion via en systemuppdatering.