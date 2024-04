Nintendo har släppt ett par miniversioner av sina klassiska konsoler Nes och Snes, men någon Wii-minstning har vi inte sett röken av. En som därför (eller bara för att han tyckte det var kul) skapat en egen superkompakt version av Nintendo Wii är James Smith, alias ”loopj”.

Konsolen kallas Short Stack, och är en fullt fungerande skalanpassad Wii, som trimmats ner till endast 7,4 procent av originalkonsolens storlek med hjälp av specialanpassade mönsterkort och 3D-printade delar.

Projektet publicerades på Github, och eftersom all dokumentation och alla instruktioner finns att tillgå bör den med tålamod, spetskunskaper och rätt hårdvara kunna återskapa minikonsolen själv.

Stöd för trådlösa Wii-kontroller

Smith är inte den första som gett sig på att tillverka en miniversion av Wii – Tom’s Hardware tar upp Wii-Nano och Kill Mii som tidigare exempel. Ingen av dessa moddar är dock lika små som Short Stack, vilket till stor del beror på att de huvudsakligen plockade bort komponenter och använde sig av befintlig hårdvara för att skapa sina minimodeller av Wii, medan Short Stack använder två specialtillverkade mönsterkort (Periphlex och Wii Power Strip) för att förse det anpassade Wii-moderkortet med ström och ingångar.

Hur funkar allt i praktiken då? Short Stack förses med ström via USB-C och bild och ljud funkar via HDMI. Den har Bluetooth-stöd så att Wii-kontroller och tillbehör kan användas, samt ingångar för fyra Gamecube-handkontroller, där det dock krävs en adapter. Av storleksmässiga skäl kan minikonsolen inte användas med Wii-skivor, utan åtkomst till spel sker via minneskort av typen microSD.