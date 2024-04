Samtidigt som Intel förbereder lanseringen av nästa generation Arc-grafikkort, kodnamn Battlemage, fortsätter en grupp utvecklare på företaget att optimera drivrutinerna för den första generationen av korten. Nu har företaget släppt version 31.0.101.5382 av drivrutinen för både fristående Arc-kort och Meteor Lake Core Ultra-systemkretsar med inbyggd Arc-grafik, rapporterar Videocardz. Båda har optimeringar för en rad DirectX 11-spel.

För Arc A-serien handlar det om mellan 5 och 36 procent högre bildhastighet i spel som Days Gone, Fortnite Performance Mode, Mass Effect Legendary Edition och Need for Speed: Heat. Meteor Lake-kretsarna får förbättringar på mellan 10 och 48 procent.

Drivrutinen rättar även till buggar i mer moderna spel med DirectX 12, bland annat Diablo 4, Halo Infinite och No Rest For The Wicked.

Tidigare uppdateringar av Intels Arc-drivrutiner har också gett kraftiga förbättringar i DirectX 11-titlar, bland annat i Overwatch 2. Förutom högre genomsnittlig bildhastighet har Intel gjort optimeringar som jämnar ut tidigare mycket spretig prestanda, vilket gjorde många spel mer eller mindre ospelbara.