Amazon Prime Video ska producera en tv-serie baserad på spelserien Tomb Raider. I ett pressmeddelande skriver Amazon MGM Studios, som äger film- och tv-rättigheterna till Tomb Raider, att serien kommer visas exklusivt på Prime Video i 240 länder och territorier när den är klar.

Manusförfattare och exekutivproducent för serien blir Phoebe Waller-Bridge, som slog igenom med komediserien Fleabag och senare bland annat har skrivit manus till serien Killing Eve och Bondfilmen No Time to Die. Hon spelade även Helena Shaw i Indiana Jones and the Dial of Destiny, så hon har viss erfarenhet av genren.

– Om jag kunde berätta för mitt tonåriga jag att det här håller på att hända tror jag att hon hade exploderat. Tomb Raider har varit en enorm del av mitt liv och det är ett privilegium att ta [spelen] till tv med så passionerade medarbetare, säger Phoebe Waller-Bridge.

Förra gången någon tog sig an Tomb Raider spelade svenska Alicia Vikander Lara Croft – vem som nu gestaltar den kända äventyraren är än sa länge okänt. Förutom Phoebe Waller-Bridge har Amazon bara avslöjat övriga producenter, bland annat spelstudion Crystal Dynamics som gör Tomb Raider-spelen.

Nästa Tomb Raider-spel är också under utveckling och ska även det ges ut av Amazon. Spelet använder Unreal Engine 5 och ska ”binda samman tidslinjerna” med kopplingar till alla tidigare spel.