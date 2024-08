Meta fortsätter göra Quest-headseten mer användbara utanför VR-världen. Företaget har släppt applikationen HDMI Link som fungerar med Quest 2, Quest 3 samt Quest Pro och gör det möjligt att använda headsetet som extern skärm till valfri enhet via HDMI eller Displayport.

När systemet är igång får du en ruta i headsetet som du kan fritt kan justera storlek och flytta till valfri plats i VR-världen. Till skillnad från trådlösa lösningar ska detta ge dig en skärmupplevelse med nästintill obefintlig latens.

Det är dock inte helt simpel att få igång systemet och du behöver du ta dig över några hinder. Först behöver du ha ett externt capture-kort med stöd för USB Video Class, UVC, som tar emot videosignal från enheten du vill skicka bild från via kompatibel kabel. Därefter kopplar du capture-kortet till headsetet via USB-kabel. Därefter är det bara att acceptera de nödvändiga behörigheterna i VR-headsetet och köra igång.

I och med att videoströmmen går via USB finns det några nackdelar. Bland annat kan inbyggt HDCP-skydd, som är påslaget som standard på vissa spelkonsoler, gör att du inte får någon bild via systemet. Detta är dock enkelt att stänga av via konsolens inställningar.