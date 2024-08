Sinclair ZX Spectrum var en brittisk hemdator och en av konkurrenterna till Commodore 64. Totalt såldes omkring fem miljoner exemplar av datorn, som även såldes under namnen Timex Sinclair 2068 och Timex Computer 2048. Sinclair tog fram sju olika modeller under datorns livslängd, med samma processor – Z80A på 3,5 MHz – men olika mycket arbetsminne och andra specifikationer.

Nu är datorn på väg att återuppstå, rapporterar Tom's Hardware. Retro Games har tagit fram The Spectrum, en modern remake av datorn. Datorn har läckt via butiker i både Storbritannien och Polen, med 22 november som lanseringsdatum och ett pris på 89 pund, motsvarande cirka 1 200 kronor.

The Spectrum kommer med 48 inbyggda spel, ursprungligen utvecklade både för Spectrum 48K och 128K, och användare kan även ladda fler via USB. Förutom den kontakten ingår även HDMI för enkel anslutning till moderna tv-apparater och skärmar – originalet använde en analog tv-signal precis som NES. Strömförsörjningen sker via USB Type-C. Butikssidorna som hittills har dykt upp nämner ingen handkontroll eller joystick, så det är okänt om det faktiskt följer med eller inte.

För att förenkla för retrofantaster som inte är ute efter att emulera originalets svårighetsgrad har Retro Games lagt till möjligheten att spara framgångar i spel till fyra minnesplatser per titel.