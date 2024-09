Musikspelaren Winamp släpptes 1997 och hade sin guldålder i början av 2000-talet när Napster, Kazaa och andra fildelningsprogram gjorde det enkelt att dela musik med varandra. Det låg länge i dvala och fick en sista uppdatering 2015 innan det häromåret plötsligt återuppstod efter att ha förvärvats av ett företag i Belgien.

Winamp (företaget) släppte en mindre uppdatering 2022 som mest såg till att det ärevördiga programmet fungerar på Windows 11, och lanserade förra året en helt ny spelare som inte verkar ha lyckats speciellt bra. Först utvecklades den nya spelaren även för Windows, men idag finns den bara på IOS och Android.

I våras lovade företaget att släppa källkoden till gamla Winamp fri i september, och häromdagen dök projektet mycket riktigt upp på Github. Det är nu fritt fram för alla hugade programmerare att ladda ned och undersöka koden, och att göra förbättringar av den. Licensen den delas under förbjuder dock distribuering av modifierade versioner, och inbjuder istället till att skicka in förslag på förändringar som utvecklarna sedan kan välja att baka in i den officiella spelaren.

Gammal kod

Koden avslöjar hur länge utvecklingen av Winamp har stått still. Projektet använder sig bland annat av DirectX 9 för vissa grafiska element, och kräver särskilda versioner av flera kodbibliotek, bland annat en uråldrig version av OpenSSL från 2012 som har flera välkända säkerhetsbrister.

Med tanke på att utvecklare som bidrar till projektet måste överföra alla sina rättigheter till Winamp och att projektet inte är öppet för alternativa distributioner återstår det att se hur mycket modernisering och utveckling som faktiskt kommer ske. Men i skrivande stund har 4 400 Github-användare gett projektet en stjärna och runt 1 000 har skapat egna förgreningar.