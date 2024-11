GB202 – den största kretsen i Nvidias kommande Blackwell-familj för grafikkort riktade mot konsumenter – är betydligt större än föregångaren, rapporterar Tom's Hardware.

GPU-kretsen som kommer sitta i Geforce RTX 5090 och 5090D har enligt X-kontot Megasizegpu en yta på 744 kvadratmillimeter. Det är 22 procent större än AD102 som sitter i RTX 4090 och 18 procent större än GA102 i RTX 3090. Vi behöver backa till 2018 års RTX 2080 Ti och Titan RTX för att hitta en större krets – TU102 låg på 754 kvadratmillimeter.

Introduktionen av ray tracing i Turing-familjen innebar dock en betydligt större storleksökning. Pascal-familjens GP102-krets som satt i GTX 1080 Ti, Titan X och Titan Xp hade en yta på jämförelsevis fjuttiga 471 kvadratmillimeter.

Enligt de senaste uppgifterna kommer Nvidias vd Jensen Huang presentera RTX 5090 och 5080 under sitt anförande inför öppnandet av CES-mässan i Las Vegas den 6 januari. RTX 5070 och 5070 Ti ska sedan komma någon gång under första kvartalet 2025, med ”budget”-kortet RTX 5060 senare under våren.