I mitten av 1980-talet var Commodore 64 världens populäraste dator, och 2014 kom den med i Guiness rekordbok som den mest sålda enskilda datormodellen någonsin. Över 40 år efter lanseringen har den i princip blivit en del av det moderna kulturarvet.

Hur blev det så? Det undersöker den danska journalisten Jesper Juul i den nya boken Too much fun – the five lives of the Commodore 64, publicerad av The MIT Press och tillgänglig i pocket samt som e-bok från Amazon, Apple och andra e-bokhandlar.

Bokens huvudtes är att orsaken att Commodore 64 trots sin popularitet inte har en central plats när datorhistorien brukar berättas är att den var för mycket skoj. Att den har behållit sin popularitet tillskriver Jesper Juul datorns mångsidighet och hur användare hittade nya sätt att nyttja den under åren.

– Först var den en vanligt, seriös dator. Sedan en speldator. Därefter en demomaskin innan den blev en kämpande konkurrent för att till sist bli en retrodator vars begränsningar anses charmiga, skriver förlaget i sammanfattningen av boken.

Jesper Juul tittar på Commodore 64:s historia ur både ett europeiskt och ett amerikanskt perspektiv och har intervjuat bland annat tidigare anställda på Commodore som utvecklade datorn.