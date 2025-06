Under torsdagen visade Google Maps plötsligt hundratals avstängningar på motorvägar runt om i Tyskland. Trafikanter som förlitar sig på kartorna för att hitta rätt och att kunna ta sig snabbaste vägen till sitt resmål leddes till mindre vägar, och under ett par timmar uppstod trafikkaos på många håll, rapporterar The Guardian. Felet drabbade även vägar i Belgien och Nederländerna.

Enligt tidningen anmälde flera bilister händelsen till trafikpolisen. En del var oroliga att det rörde sig om en terroristattack eller ett hack av staten. På sociala medier förekom både frustrerade klagomål och skämt.

Vad felet beror på har Google hittills inte uttalat sig om, men de bilister som använde sig av andra kartor som Apple Maps eller Waze fick ett par timmar av ovanligt lugn trafik på Autobahn. En talesperson för företaget har bara sagt att det utreder händelsen och att trafikinformation kommer från tre källor: Användarrapporter, offentliga data och tredjepartstjänster.

Så sent som i början av maj visade Google Maps också felaktigt avstängda vägtunnlar på flera platser i Thüringen. Ars Technica spekulerar att felen kan bero på att Google har börjat använda AI och att de avstängda vägarna kan vara så kallade hallucinationer.