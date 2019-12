Snabbtest: Grafikprestanda i Halo: Reach

För lite över nio år sedan stod undertecknad utanför Webhallen mitt i natten och väntade på att lägga vantarna på nya Halo: Reach. På den tiden var det Xbox 360 som gällde, men nu år 2019 finns det äntligen tillgängligt till PC/Windows och självklart har redaktionen kört ett snabbt prestandatest.

Halo: Reach ingår i Master Chief Collection som i slutändan ska samla alla Halo-titlar som ska släppas till PC. Samtliga spel ska även använda sig av sin respektive originalmotor, medan Unreal Engine 4 används för bland annat menyer. I skrivande stund finns enbart Halo: Reach tillgängligt med fler spel på gång.

Komponenter i testsystemen

Komponent Modell Tack till Processor Intel Core i7-8700K @ 4,7 GHz Webhallen Moderkort Asus ROG Maximus X Hero Asus Minne 2 × 8 GB G Skill Trident Z RGB

3 200 MHz, 14-14-14-34 G.Skill Grafikkort AMD Radeon VII (16 GB)

AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

AMD Radeon RX 5700 (8 GB)

AMD Radeon RX Vega 64 (8 GB)

AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB)

AMD Radeon RX 390 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Ti Founders Edition (11 GB)

Nvidia Geforce RTX 2080 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2070 Super (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 2060 Super (8 GB)

Nvidia Geforce GTX 1080 Ti (11 GB)

Nvidia Geforce GTX 1070 (8 GB) Kylning Noctua NH-D15 Noctua Lagring Samsung 860 Evo, 1 TB Samsung Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm Dell P2415Q Operativsystem Windows 10 Professional 64-bit (1903)

Eftersom spelet saknad inbyggt prestandaverktyg används en slinga i första uppdraget Winter Contingency. Mätningen sker över en period på 55 sekunder som återigen fångas upp av mjukvaran OCAT. Drivrutinerna som används är Geforce Drivers 441.41 för Nvidia och Radeon Software 19.12.1 för AMD.

Detaljnivåerna spelet erbjuder är "Performance", "Original" och "Enhanced" utan någon möjlighet på specifika detaljändringar. Spelet förklarar heller inte vad som ändras mellan nivåerna. För testet används "Original" och "Enhanced" i upplösningarna 1 920 × 1 080, 2 560 × 1 440 och 3 840 × 2 160 pixlar.

Prestanda med olika grafikkort

Med spelet i lägsta upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar är det enbart Radeon R9 390 som precis hamnar under 100 FPS med lägsta värdet. Spelet är otroligt lättdrivet även med detaljnivån i "Enhanced" och istället är det här processorn som säger stopp, vilket syns med den konstiga blandningen av kort i toppen.

När upplösningen ökas till 2 560 × 1 440 pixlar blir det en mer vanlig ordning bland grafikkorten, som fortfarande har otroligt hög bildfrekvens. Även gamla Radeon R9 390 kan driva runt Halo: Reach utan några större problem, som bådar gott för användare med lite äldre hårdvara.

Slutligen i högsta upplösningen så händer det ovanliga att samtliga kort hamnar över magiska 60 FPS-gränsen, även med detaljnivån i högsta inställningen. Dock som med resterande upplösningar är det stor variation på 99:e percentilen och det kan finnas tillfällen som bildfrekvensen dyker under den önskvärda gränsen.

Sammanfattande tankar

Att Halo: Reach är en konsolport syns otroligt tydligt i grafikinställningarna eftersom det inte finns några direkta inställningar att prata om. Vad som finns istället är tre förinställda detaljnivåer utan någon form av beskrivning vad som ändras. En snabb jämförelse mellan "Original" och "Enhanced" syns det inga skillnader i detaljer, utan bara draw distance som kortas ned i det förstnämnda.

Förutom det så är det absolut inga problem att driva runt spelet med vettig bildfrekvens och detaljnivå. Spelet har trots allt några år på nacken och den grundläggande grafiknivån ser ut att vara oförändrad, där PC-versionen har fått en del plattformspecifika funktioner som förbättrar upplevelsen markant.

Halo: Reach är första delen i Master Chief Collection som kommer få sällskap av Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo: ODST och slutligen Halo 4 under nästa år. Titeln finns tillgänglig via Microsoft Store och Steam, och ingår även i Xbox Game Pass for PC.

