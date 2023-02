AMD Ryzen 9 7950X3D

När AMD i höstas lanserade Ryzen 7000-serien baserad på arkitekturen Zen 4 bjöd det röda laget på ett ordentligt lyft i prestanda, dels i produktivitet, dels i spel. Elefanten i rummet när det blev dags att gå igenom resultaten i speltesterna var dock Ryzen 5 5800X3D, som trots att den tillhör föregående generation behöll prestandakronan i vissa spel.

Nu har turen kommit för den andra generationen av AMD:s cacheberikade X3D-modeller och först ut att nå redaktionens testbänk är flaggskeppet Ryzen 9 7950X3D. För den som enbart är ute efter svaret på frågan om huruvida det är en bra spelprocessor är svaret kortfattat: ja. I de speltitlar som fungerar som väntat under testet och den utökade cache-mängden kommer till användning sticker Ryzen 9 7950X3D iväg med en ledning på 10 till 20 procent.

Under testperioden är det dock tydligt att resultaten är beroende av att lasterna prioriteras korrekt, eftersom inte alla kärnor kan dra nytta av det utökade cacheminnet. I Total War: Three Kingdoms blev det nödvändigt att manuellt forcera spelet till att enbart nyttja tråd nummer 0 till 15 för att nå de siffror som vi redovisar. Det är sannolikt något som kan åtgärdas i mjukvaran i efterhand, men det kan vara värt att ha i åtanke. Vidare är det av stor vikt att installera den senaste drivrutinen för styrkretsen och helst på en ren installation av Windows, då flera av testerna spökade under testperioden.

Sammanfattningsvis om spelprestandan går det dock att bekräfta prestandasiffrorna som AMD kommunicerat på förhand – Ryzen 9 7950X3D är helt enkelt en väldigt bra spelprocessor. Det är även med glädje vi kan konstatera att detta inte är på allt för stor bekostnad av flertrådad prestanda. I de produktivitetstester vi genomfört slår sig AMD:s nykomling in i topp 3 över nästan hela brädet och i flertrådad prestanda hamnar den strax bakom sitt icke-cacheberikade syskon Ryzen 9 7950X.

Inte helt oväntat är även energieffektiviteten god. Eftersom arkitekturen fortfarande är Zen 4 hänger detta mycket på det sänkta effektuttaget, som resultat av de något mer återhållsamma klockfrekvenserna under boost. Med detta i åtanke är det heller inte förvånande att vår luftkylare från Noctua håller temperaturerna under 85 °C även när processorn belastas maximalt. Nämnas bör att vi med hjälp av Ryzen Masters inbyggda verktyg Curve Optimizer lyckats skrämma upp resultaten ännu en bit till.

Efter tiden vi tillbringat tillsammans med Ryzen 9 7950X3D går det enkelt att konstatera att det är en riktigt bra processor för spel som inte faller efter när vad gäller produktivitet. Med det sagt får Ryzen 9 7950X3D trots det hålla tillgodo med en "Bra Produkt"-utmärkelse, ett beslut som har sin i grund i två huvudsakliga aspekter.

Den första av dessa två är priset. Visst kostar den lika mycket som Ryzen 9 7950X gjorde vid sin lansering, men nykomlingen är också något svagare i en del användningsområden. Den andra aspekten är den stundande lanseringen av Ryzen 7 7800X3D, som blir direkt uppföljare till förra generationens Ryzen 7 5800X3D. Egentligen räcker det med att det kommande syskonet presterar ungefär i närheten av det nya flaggskeppet för att bli den givna rekommendationen för spel – för flertrådad produktivitet finns det redan två processorer på marknaden som är både billigare och bättre.

Det hela kan kokas ned till att Ryzen 9 7950X3D är en bra processorer på många sätt, men prisbilden gör att den inte är given att rekommendera om du som spekulant inte vet med dig att du har behovet för just det som erbjuds. För alla oss andra är mitt tips att ha lite is i magen och se vad det röda laget levererar i början av april.

AMD Ryzen 9 7950X3D erbjuder ledande spelprestanda och utmärkt flertrådad prestanda till ett högt pris

Fördelar

Utmärkt flertrådad prestanda

Spelprestanda i toppklass

God energieffektivitet

Nackdelar

Dyr

Inget prestandalyft i alla titlar vid testtillfället

Pris vid publicering: 9 300 kronor inklusive moms.