Astro A50 X ser på förhand väldigt mycket ut som tidigare modeller i produktserien men de bär samtidigt med sig nyheter från moderbolaget Logitech. Ruskigt bekväma öronkuddar, en HDMI-växlare och en slagkraftig men öppen ljudbild kombineras i ett lyxigt paket som imponerar.

TL;DR – en snabb sammanfattning av Astro A50 X Logitech har med Astro A50 X lyckats bygga ett utmärkt premiumheadset med stort fokus på underhållning. Det höga priset vägs väl upp av ett riktigt imponerande och lättlyssnat ljud som gör sig mycket väl med såväl fartfylla spel som actionfilm. En imponerande bra mikrofon och ett batteri som håller det som utlovas hjälper till i en lyckad kombination. Den som vill undvika ormbo med kablar vid mediamöbeln eller datorn bör dock leta annorstädes. Fördelar Astro A50 X ett lättlyssnat och maffigt ljud med en bra mikrofon och bra batteritid. Utmärkt ljudkvalitet

Bra mikrofon

Bra batteritid Nackdelar Risk för ormbo av kablar vid basstationen

Väldigt högt pris Pris vid publicering: 4 699 kronor

Personligen var jag länge ett fan av Astros A50-serie. Jag ägde och använde flitigt både den andra och tredje generationen då de erbjöd precis allt jag då kunde önska mig. Sedan dess har det hänt mycket på marknaden för gaming-headset, framförallt i premiumkategorin. Krav på betydligt bättre ljud, längre batteritid och stöd för nyare ljudformat är några av de aspekter där Astro i min mening blev omsprungna.

Med A50 X tar det numer Logitech-ägda bolaget siktet på de bästa modellerna på marknaden med en ny generation som har uppdaterats för ett nytt decennium.

Kablar i massor

Det första exemplet på att Astro befinner sig under Logitechs paraply är valet att bestycka de nya flaggskeppen med Logitechs 40 millimeters grafen-element. Nästa del är att lurarna kommunicerar trådlöst över Logitechs gränssnitt Lightspeed med basstationen. I övrigt bär designen stora likheter med tidigare generationer av A50, inklusive de mjuka materialet på kuddarna som kåporna är bestyckade med.

Just basstationen är en av de utmärkande faktorerna med A50 X. Som nämnts i ovan stycke sköts ingen kommunikation direkt mellan hörlurarna och enheten de kopplas till. Istället skickas ljudsignalerna till basstationen där de behandlas och avkodas för att sedan kommuniceras vidare till hörlurarna.

Egenskap Värde Tillverkare Astro/ Logitech Modell A50 X Anslutning Trådlös (Lightspeed)

Bluetooth

2× HDMI 2.1 ingång (40 Gb/s)

1× HDMI 2.1 utgång (40 Gb/s)

2× USB Type-C ingång

1× USB Type-C ingång/ Strömförsörjning Ljudupplösning PC: 24 bitar/ 48 KHz (USB)

Konsol: 24 bitar/ 48 KHz (HDMI), 16 bitar/ 48 KHz (USB) Element 40 mm Pro-G grafenelement Rumsligt ljud (Spatial audio) PC: Windows Sonic, Dolby Atmos

Xbox: Dolby Atmos

PS5: 3D-Audio Batteritid 24 timmar Vikt 363 gram Pris vid publicering 4 699 kronor

För PC skickas signalen över USB där en Y-delad USB Type-C terminerar i en Type-C anslutning i basstationen. I andra änden ansluts en Type-C i en Power Delivery-kompatibel port eller nätadapter och en Type-A ansluts i datorn.

I Windows dyker headsetet upp som två separata högtalare där den ena är märkt "Game" och den andra "Chat". Detta för att möjliggöra att separat kunna mixa ljudnivå på chat och huvudinnehållet. Chatljudet skickas maximalt i en 16-bitars ström medan huvudljudet går hela vägen upp till 24 bitar. Via appen Dolby Access går det att aktivera Dolby Atmos-ljud som kan skickas via den virtuella "Game"-enheten.

För den som önskar ansluta en spelkonsol eller två görs detta istället via HDMI. Tidigare versioner av A50 har förlitat sig på att plocka ut ljudet via optisk Toslink-kabel. Då denna standard mer eller mindre har övergivits för modernare ljudformat över HDMI är det istället detta som gäller för A50 X. Utöver HDMI behöver även basstationen strömmatas via USB Type-C kontakten som används för PC-anslutning samt en till USB-anslutning till konsolen.

I praktiken skickar alltså konsolen den fullständiga signalen med ljud och bild till basstationen som sedan extraherar ljudet och skickar detta till hörlurarna. Sedan skickas bildsignalen vidare till skärmen som även den ansluts till basstationen via HDMI. Chatljudet skickas sedan via den anslutna USB-kabeln till basstationen, detta återigen för att möjliggöra separat volymkontroll för det båda. Även här är det 24-bitarsljud som gäller för ljudet som skickas över HDMI samt 16-bitarsljud för USB.

Det går att skicka spelljudet via USB från konsolen och hoppa över HDMI-steget, dock då enbart 16-bitarsljud då det är en begränsing hos konsolerna. På PS5 är det Sonys proprietära 3D-audio som gäller medan Xbox Series X stödjer Dolby Atmos likt PC. Har du fler enheter anslutna växlas dessa mellan med den dedikerade knappen för detta på hörlurarna. När lurarna är dockade i basstationen skickas istället HDMI signalen med ljud direkt till TV:n och basstationen agerar Pass-Through.

Det går även att använda Bluetooth för att koppla en mobiltelefon direkt mot basstationen. På detta vis går det att tillexempel ta emot telefonsamtal på telefonen utan att behöva ta av sig lurarna. Batteritiden anges upp till 24 timmar på A50 X och de laddas genom dockning i basstationen eller genom att kopplas med USB-kabel.

Användning

Jag har under testperioden primärt använt headsetet tillsammans med en PC och PS5 kopplad mot en TV med HDMI 2.1. Jag var på förhand orolig att installationen med alla kablar skulle bli bökig, i efterhand kan jag bekräfta att det är bökigt. Lyckligtvis behöver du bara göra detta en gång så det är inte ett särskilt stort klagomål egentligen. Då jag relativt frekvent växlar mellan olika headset i mitt vardagsrum är det dock en påtagligt större apparat att koppla in dessa än vad jag generellt är van vid.

Väl på plats har jag inte stött på några problem alls med själva HDMI-växlaren. Allting lirar galant. Här vill jag dock klargöra att konfigurationen på PS5 är fler steg än vad jag vanligtvis ser hos liknande headset. Först och främst räcker det alltså inte att enbart koppla in HDMI och USB-kabeln till konsolen utan det rekommenderas att man även använder ena halvan av den Y-splittade USB-kabeln för PC. Detta för att strömsätta basstationen.

Nästa steg är att i menyerna för PS5 välja rätt enhet för att mata ut spelljudet då de likt på PC-sidan dyker upp två val. Den ena med stöd för 24-bitarsljud och den andra med stöd för 16 och menat för chattljud. Därefter ska outputenhet för ljud vara inställd på "TV" och inte headset, därefter ska ljudformatet ändras till Linear PCM. För att få 3D-audio att fungera ska det konfigureras till "3D-audio for TV". Processen är såklart inte helt ologisk med tanke på hur headsetet fungerar rent tekniskt men det är fler steg än vad jag är van vid.

På PC är som sagt processen något mindre invecklad. Konfiguration görs absolut lättast via Logitech G Hub-mjukvara där du får överskådlig information och kan justera det mest väsentliga. För att aktivera Dolby Atmos behöver du ladda ned Dolby Access-appen som sedan känner av dina kompatibla lurar. Där går det sedan att justera mellan ett gäng olika ljudprofiler baserat på innehåll. Personligen lämnade jag lurarna på den balanserade inställning för film under majoriteten av testerna.

Ljudkvalitet

Hur låter det då? Låt mig börja med att berätta att 3D-audio för TV på PS5 inaktiverades nästan omedelbart. I Resident Evil 4 blev det förvisso lätt att lokalisera var ljuden kom från men jag uppfattade det som att ljudeffekter från monster och annat oknytt blev i en påtagligt lägre upplöst form. Bakgrundsmusik, vapeneffekter och Leon Kennedys röst var krisipig och ren men eko av fotsteg, fiendens röster och andra omkringliggande effekter lät enormt burkiga. Det är svårt att förklara exakt men det blev en enorm tydlig skillnad mellan olika ljud som inte går att förbise från.

När sedan samma spel testas på PC med Dolby Atmos stöter jag på exakt noll av samma problem. Om detta har att göra med hur klienten fungerar på PS5 eller om det är en brist med Playstation 3D-audio för TV låter jag vara osagt. Med 3D-audio avstängt är det dock en helt annan upplevelse på PS5. Ljudbilden är öppen och effekter, röster och musik är krispiga, tunga och distinkta.

Jag har testat headsetet i ett gäng olika spel i olika genrer och det är en otroligt underhållande upplevelse varje gång. Det är ett headset som vet vad dom är bra på och gör det ruskigt bra. Är ljudet det mest korrekta och detaljerade? Nej, där är fortfarande mina Bang & Olufsen Beoplay Portal PS de bästa jag har testat. Däremot är ljudet bland de maffigaste jag har testat.

När du avfyrar hagelbrakaren i ansiktet på en odöd elaking i Resident Evil känns det helt rätt. Samtidigt är inte basen lika överväldigande och slapp som den kan upplevas med till exempel RIG 800 eller Sony Inzone H9. Separationen fungerar alldeles ypperligt även utan 3D-audio och det är lätt att lokalisera fiender i Returnal eller separera ljudet av svingande svärd från den pampiga bakgrundsmusiken i Final Fantasy XVI. På PC är upplevelsen densamma och jag har svårt att hitta några klagomål på helheten. Det är ett par riktigt underhållande lurar som har ett otivelaktigt fokus på just underhållning.

Den som spelar kompetetiva spel där fokus är på precision över allt annat eller audiofilen som ska ha korrekt ljud kan behöva leta annorstädes. På samma vis som en Michael Bay-film inte vinner Guldpalmen i Cannes fyller de här lurarna ett annat syfte med fokus på en annan publik.

Mikrofon

För den som ämnar använda sitt headset för mer saker än att enbart ta emot ljud är mikrofonen en minst lika viktig aspekt som ljudkvaliteten på hörlurarna. För den som är seriös med att få högsta möjliga kvalitet på sin röst är dock en separat mikrofon fortsatt den bästa lösningen. Hur bra går det att få det på ett headset dock? Nedan följer fyra stycken inspelningar med olika headset-mikrofoner för att ge ett hum om hur de ställer sig mot varandra.

Samtliga är inspelade i ett slutet rum vid ett skrivbord med minimalt med bakgrundsljud. Inspelning är genomförd med mjukvaran Audcacity med höga kvalitetsinställningar och har sedan exporterats som en 320 Kb/s mp3-fil.

Nacon RIG 800 PRO HS

Steel Series Nova Pro Wireless

Logitech G Pro X 2 Lightspeed

Astro A50 X

Som det går att höra i ovan inspelningar är det en väsentlig skillnad i kvaliteten ljudet mellan de fyra olika. Astro-lurarna lyckas med bedriften att ge en väldigt klar och bra inspelning i våran testfil. Exakt hur bra de kommer att låta i er röstchat kommer så klart att variera men det är i vårat test ett väldigt bra resultat.

Det praktiska i praktiken

Först och främst bör vi nämna att detta är ett par öppna hörlurar vilket medför att allt ljud utifrån hörs rakt igenom. Detta medför dock även fördelarna att ljudet blir luftigare och öppnare och att komforten i min mening är högre.

Hörlurarna är några av de mest bekväma jag har testat. Då det är en öppen kåpa känns de aldrig instängda och materialet på öronkuddarna andas och är luftigt. Vikten känns väldigt välbalanserad på mitt huvud och jag drabbas inte av ömhet på hjässan eller runt öronen även efter flera timmar.

Materialet som öronkuddarna är gjorda av är dock damm-magneter av rang. Redan vid första urpackningen tog det inte många sekunder innan ett katthår magiskt hade förflyttat sig från min tröja till kåpan. Under min testperiod noterade jag att det gäller att hålla efter för den som vill att de ska bevaras i fint skick. Eventuellt damm eller andra partiklar på huvudet kommer garanterat att fastna. Återigen är det dock för mig värt det då de är så himla bekväma.

Batteritiden verkar stämma rätt bra baserat på de 24 timmarna som kommunicerats. Det ska dock noteras att vid normal användning är det ganska svårt att fimpa batteriet om jag inte verkligen försöker. Vill jag använda min konsol med TV-ljud behöver lurarna befinna sig på laddaren och påslagna för att skicka ljudet genom basstationen. Så det är mer eller mindre naturligt att de får bo på laddaren när de inte används. För att ta slut på batteriet behöver jag aktivt välja att inte ställa de på laddaren och sedan stänga av automatiskt avstängning.

Räckvidden på den trådlösa kommunikationen är bland de bättre jag testat. Med mottagaren placerad på samma ställe som jag brukar ha den i min lägenhet kan jag fritt röra mig längre än med några andra enheter jag testat. Så klart kommer detta variera beroende på massa faktorer som andra trådlösa enheter, väggar och så vidare men jag blir imponerad.

Sammanfattande tankar

För att försöka knyta ihop säcken kan jag väl inleda med att om det inte är väldigt tydligt än så länge så är jag väldigt förtjust i Astro A50 X.

Ska vi börja med de klagomålen jag har är som sagt kabellösningen till basstationen allt annat än graciös. kopplar man tre stycken USB-kablar och tre stycken HDMI-kablar kräver det lite tålamod för att får det att se ordnat ut. Nästa klagomål blir väl egentligen prislappen som är väldigt hög. 4 699 är en prislapp som är i det högsta laget när det kommer till spelheadset. Det är förvisso ett headset som jag tycker är väldigt väldigt bra men i slutändan spelar det ingen roll hur mycket man får för pengarna, 4 699 kronor är mycket pengar. Men vad får man egentligen om man beslutar att lägga den summan pengar på Astro A50 X?

Jag kan försöka resonera kring det hur mycket som helst men i ärlighetens namn är Astro A50 X mitt nya favoritheadset. Den kryssar i de absolut flesta rutorna jag efterfrågar i den här produktklassen. Komforten är skyhög på mitt huvud, de är lätta på skallen och låter öronen andas. Efter en 10-timmars sejour i Baldur's Gate III tänker jag inte ens att jag har lurarna på mig. Batteritiden är som utlovat och jag ytterst få problem med stabiliteten på den trådlösa signalen.

Ljudet är precis så lättlyssnat och maffigt som jag hade förväntat mig. De är precis så underhållande som jag önskar och trots långa sessioner blir jag inte trött i öronen eller huvudet av en för analytisk ljudbild. Måhända att de förlorar i detaljprecision mot andra lurar men som nämnts innan är det inte vad jag förväntar mig av Astro A 50 X.

Mikrofonen var något som överraskade mig, ljudkvaliteten i vårat test är helt enkelt mycket bättre än de andra jag jämför mot.

För den som är beredd att slanta upp de pengarna som efterfrågas för Astro A50 X finns det väldigt mycket att tycka om med de här hörlurarna. Hög komfort, maffigt ljud och en bra mikrofon är i min bok en vinnande kombination. Allt det som nämnts ovan leder till att vi väljer att belöna Astro A50 X med utmärkelsen "Utmärkt".