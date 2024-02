Från att ha varit en ständig jakt efter högre luftflöden vid lägre ljudnivåer har utvecklingen av datorfläktar gått mer åt det estetiska hållet de senaste åren. Det började egentligen för länge sedan med LED-bestyckade fläktar, men tog dock fart rejält när RGB-lysdioder blev en trend. Detta följdes snabbt upp av adresserbara system (ARGB) – något som gjorde det möjligt att återskapa ett scenario som kan liknas vid att en enhörning kräkts regnbågar över hela innandömet.

Efter det har trenderna avlöst varandra, där den starkast lysande (höhö) just nu är möjligheten att sammanlänka flera RGB-belysta fläktar utan kablar för att skapa ett mer städat och snyggt bygge. Men vad är egentligen nästa steg för att ta datorfläktarna till nästa nivå? Om man frågar Lian Li är det att montera en bildskärm på dem, vilket bolaget passande nog ha gjort på sin nylanserade modell Uni Fan TL LCD som vi ska ta en närmare titt på idag.

Lian Li:s Uni Fan-serie av fläktar har funnits ett tag nu, och var bland de första att introducera sammanlänkning utan kablar. Serien har genomgått flera revisioner genom åren, där den senaste med suffixet TL inte är kompatibel med tidigare generationers Uni Fan-fläktar. De nya bildskärmsbestyckade TL LCD går dock att kombinera i samma system som de sedvanliga TL-varianterna, men dock inte på samma sammanlänkade kedja.

Uni Fan TL LCD tillhandahålls i fläktstorlekarna 120 samt 140 mm och finns tillgängliga i antingen svart eller vitt. Vi tittar idag på 120 mm-varianten, vilken kostar ganska saftiga 549 kronor i handeln. Nämnvärt är dock att fläkten kräver en kontrollerhubb för att fungera, vilken till en början endast finns tillgänglig i "startpaketet" med tre fläktar för 1 749 kronor.

Paradnumret med fläkten är utan tvekan den centralt placerade LCD-skärmen. Det rör sig om en 1,6‑tums IPS-panel med upplösningen 400 × 400 pixlar samt en typisk ljusstyrka vid 500 nits. Denna skärm går att styra på flera olika sätt via den medföljande mjukvaran, men det kollar vi närmare på lite senare i artikeln.

Precis som övriga fläktar i Uni Fan-sortimentet går TL LCD-fläktarna att sammanlänka utan kablar. För detta ändamål sitter det terminaler och kontaktpinnar på sidorna, vilka ackompanjeras av utstickande plastpiggar som skjuts in i hålen i den andra fläkten på ett smidigt vis. För LCD-varianten kan maximalt tre fläktar sammanlänkas i en kedja, medan själva hubben i sin tur har stöd för maximalt sju stycken TL LCD-fläktar.

När fläktarna är sammanlänkade används sedan en specialkabel som skjuts på plats på terminalen i ändan av fläktkedjan. Denna kabel har en proprietär kontakt som kopplas till den medföljande hubben, vilken driver fläkten, RGB-belysningen samt den integrerade bildskärmen.

Den medföljande hubben har totalt fyra portar tillgängliga för fläktarna och är kompatibel med bolagets Uni Fan TL samt TL LCD-varianter. Som tidigare nämnts kan maximalt sju TL LCD-fläktar användas samtidigt med en enskild hubb, men för de sedvanliga TL-fläktarna gäller ett maximalt antal på 16 stycken. Hubben kan fästas med hjälp av dubbelhäftande tejp eller med magnet.

Ut ur hubben löper totalt fyra kablar, där en av dessa utgörs av en 6-pins PCI Express-kontakt för strömmatning. Vidare syns en 4-pins fläktkontakt för varvtalsmatning till moderkortet samt transport av PWM-signal till hubben. Här finns även en ARGB-kontakt som kan anslutas till moderkortet för valfri belysningssynkning med det systemet. Sist men inte minst finns det en intern USB 2.0-kontakt som sköter själva kommunikationen med mjukvaran.

All styrning för fläktarna sker via Lian Li:s mjukvara L-Connect 3. I denna finns det exempelvis möjlighet att ställa fläktkurvor efter specifika temperaturer, men även valet att överlåta detta helt till moderkortet förutsatt att 4-pinskontakten har kopplats in i en ledig fläktkontakt på detta. Likaså finns det enorma möjligheter att konfigurera RGB-belysningen på fläktarna, men också även här möjlighet att istället synka detta med moderkortet via ARGB-kontakten.

Som väntat finns det en dedikerad flik till de inbyggda bildskärmarna, och generellt känns inställningsmöjligheterna smidiga och intuitiva. Här kan man exempelvis välja att applicera valfri bild på de individuella fläktarna, eller gruppera samtliga och låta bilden sträckas över hela längan. Stöd finns även för animerade GIF-filer samt videofiler i MP4-format, där de sistnämnda kodas om av programvaran till en lägre upplösning och bittakt för göra det mindre tungrott att strömma dessa.

En kul finess, som är lite mer åt det praktiska hållet, är möjligheten att plocka upp data från moderkortets sensorer och presentera denna på skärmarna. Här kan man exempelvis visa upp processorns och grafikkortets temperaturer eller varför inte presentera fläktarnas varvtal i realtid.

Att använda sig av videofiler och GIF:ar fungerar generellt bra och ger en ganska unik, om än stissig, estetik. Medan renodlade bildfiler skrivs till hubben och visas oavsett om mjukvaran körs eller inte så gäller inte detta animerade diton eller sensorinformation. Dessa förlitar sig på att L-Connect-tjänsten körs i bakgrunden, vilket oundvikligen drar lite resurser. Har man en någorlunda modern processor bör detta dock vara försumbart i det stora hela.

Sammanfattande tankar kring Lian Li Uni Fan TL LCD

Som många kan tänka sig hänger en sådan här produkt mycket på att mjukvaran lirar bra ihop med hårdvaran, och här tycker vi ändå att Lian Li har gjort ett bra jobb L-Connect 3 – åtminstone sett till den senaste versionen som testades här. Det är enkelt att sätta upp såväl fläktkurvor som stilfulla RGB-effekter i mjukvaran för de sammanlänkade fläktarna, samtidigt som det finns möjlighet att istället överlåta dessa uppgifter till moderkortet om så önskas.

Konfigurationen av bildskärmarna är även den enkel och intuitiv, där det finns relativt god flexibilitet kring vad som går att visa upp på fläktarna – oavsett om det rör sig om statiska bilder eller animerade sådana. I det sistnämnda fallet ska det dock återigen lyftas att mjukvaran kommer att behöva köra tjänster i bakgrunden för att uppdatera bildskärmarna kontinuerligt, vilket i sin tur drar resurser från systemet beroende på hur pass avancerat innehåll som visas.

Gällandes just prestanda är inte heller TL LCD-fläktarna direkt bäst i klassen när det kommer till just att flytta luft – en kompromiss som inte är helt oväntat sett till att man faktiskt har klämt in en bildskärm på navet. Är man bildskärmen inte av intresse är det därför bättre att titta på de sedvanliga TL-fläktarna alternativt några av konkurrenternas lösningar med sammanlänkade RGB-fläktar.

Sist men inte minst har vi prislappen, där 549 kronor för en enskild fläkt och 1 749 kronor för startpaketet med tre fläktar och hubb inte är en liten summa pengar. Detta innebär att målgruppen genast blir ganska smal för TL LCD-fläktarna, men samtidigt kan man väl säga att paradnumret med den integrerade skärmen redan var ganska smal sett till att den knappast är en livsnödvändighet.

Med detta sagt är bildskärmen en tämligen unik finess som säkerligen kommer att tilltala någon, och funktionaliteten är det verkligen inget fel på – förutsatt att man är beredd att öppna plånboken.