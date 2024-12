Det är nog fler än Todd Howard som har sett fram emot Indiana Jones återkomst till spelvärlden. Svenska Machinegames ligger bakom Indiana Jones and the Great Circle som utlovar pussel, förbjudna tempel och fräsig grafik.

TL;DR: Indiana Jones imponerar med snygg grafik, detaljrika texturer och stämningsfull ljussättning, även på AMD-grafikkort med ray tracing. Dock finns vissa visuella problem, som aggressiv nedskalning av skuggor och texturer på avstånd, vilket kan störa upplevelsen i specifika scener.

När vi fick reda på att ett nytt Indiana Jones-spel var i antågande var vi nog flera stycken som tänkte oss att det skulle bli ett äventyr i stil med Uncharted eller Tomb Raider. Men icke det, då det är Machinegames som ligger bakom är det kanske inte helt förvånande att det då är ett förstaperson-spel som snickrats ihop. Mer fokus på pussel och skatter än att panga nassar är alltså melodin denna gång (även om du erbjuds gott om möjligheter att slå fascister på truten).

Under huven på spelet syns en variant av Id Softwares grafikmotor Id Tech 7, vilken användes i bland annat Doom Eternal. I Machinegames tappning kallas denna kort och gott för "Motor".

Spelet saknar tyvärr ett inbyggt benchmarkverktyg och därför har vi använt en slinga som utspelar sig en stund in i spelet. I Vatikanstaten springer Indy, utklädd till präst, runt bland Mussolinis soldater.

Drivrutinerna som används är Radeon Software 24.10.1, Geforce Drivers 566.14 samt Intel Arc Drivers 32.0.101.6314, där ingen av dessa har uttalade optimeringar för Indiana Jones and the Great Circle. Bildfrekvensen snappas upp med hjälp av mjukvaran Capframe X och efteranalyseras med Microsoft Excel.

Klicka för information om testsystemet Komponenter i testsystemet Komponent Modell Tack till Processor AMD Ryzen 7 9800X3D Moderkort Asus ROG Crosshair X870E Hero Asus Minne 2× 16 GB G Skill Trident Z5 Neo DDR5 6 000 MHz, 30-38-38-96 Grafikkort AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB)

AMD Radeon RX 7900 XT (20 GB)

AMD Radeon RX 7900 GRE (16 GB)

AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 7700 XT (12 GB)

AMD Radeon RX 7600 (8 GB)

AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB)

AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

AMD Radeon RX 6650 XT (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 4090 (24 GB)

Nvidia Geforce RTX 4080 (16 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 Ti (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 Super (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4070 (12 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 Ti (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 4060 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3080 (10 GB)

Nvidia Geforce RTX 3070 (8 GB)

Nvidia Geforce RTX 3060 (12 GB)

Intel Arc A770 (16 GB)

Intel Arc A750 (8 GB) Kylning Phanteks Glacier One 360D30 Lagring Kingston Fury Renegade 2 TB Nätaggregat Seasonic Prime Ultra Titanium, 1 000 W Seasonic Chassi Streacom BC1 Open Benchtable Streacom Skärm AOC U27G3X AOC Operativsystem Windows 11 Professional

Prestanda vid olika detaljnivåer

Vi börjar med att titta på hur spelets fördefinierade detaljnivåer påverkar prestandan hos två populära kort från Nvidia och AMD i form av Geforce RTX 4070 och Radeon RX 7800 XT. Spelet har sex detaljnivåer – Low, Medium, High, Ultra, Very Ultra och Supreme. För den som önskar går det att använda native-versionen av DLSS (DLAA) för kantutjämning. Vi använder här spelets inbyggda TAA-metod.

Värt att notera är att det i skrivande stund enbart finns uppskalning via DLSS eller spelets inbyggda uppskalare som kan konfigureras i statiskt eller dynamiskt läge. Ray Reconstruction kommer med en senare uppdatering, likaså gör Full Ray Tracing-läget.

Samtliga grafiklägen använder sig av ray tracing för global ljussättning (RTGI) och kräver därför ett grafikkort med hårdvarustöd för ray tracing.

RTX 4070 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Low 163/124 121/101 71/58 Medium 156/123 119/98 68/55 High 147/119 114/94 66/52 Ultra 145/116 113/95 65/52 Very Ultra 146/117 112/94 64/51 Supreme 146/117 112/94 63/51

Först ut är Geforce RTX 4070 som levererar utomordentlig prestanda i 1440p även utan uppskalning. Något som slår oss är att skillnaden i pestanda mellan de olika grafiklägena är marginell. För RTX 4070 är det fullt möjligt att spela utan uppskalning i 1440p med de högsta grafikinställningarna med väldigt bra flyt. När vi kommer upp i 4K UHD rekommenderar vi att aktivera DLSS för den som önskar ligga över 60 FPS med något bättre marginal men det är fullt görbart.

RX 7800 XT 1 920 x 1 080 2 560 x 1 440 3 840 x 2 160 Low 168/131 119/93 64/55 Medium 154/121 115/96 61/53 High 146/115 107/89 59/51 Ultra 142/113 105/88 58/50 Very Ultra 141/112 105/87 58/50 Supreme 142/113 105/87 57/50

Även för AMD:s Radeon RX 7800 XT är det en trevlig och hög bildfrekvens som uppnås i 1440p även när grafikläget skruvas upp. Värt att notera är att RX 7800 XT tappar något mer prestanda i de högre upplösningarna jämfört med RTX 4070. Med dynamisk uppskalning är det dock fullt möjligt att nå en bättre bilfrekvens i 4K UHD.

Prestanda med olika grafikkort

Nu när vi har kikat hur två enskilda kort hanterar olika upplösningar och detaljinställningar har det blivit dags att slänga in hela uppsättningen med grafikkort för att se hur dessa står sig mot varandra. Vi använder oss av det förinställda detaljläget Supreme.

I 1080p-upplösning är vi relativt begränsade av processorn vilket leder till att de fyra toppmodellerna från både Nvidia och AMD presterar i stort sett likadant med en viss fördel för lag röd. Gissningsvis har AMD lägre overhead i sina drivrutiner, vilket gör att processorflaskhalsen flyttas något.

Det ska dock sägas att spelet mår väldigt bra av mer än 10 GB grafikminne. Nvidias modeller med 8 GB klarar sig generellt sett brukligt trots den lägre mängden grafikminne, men prestandan är dock inte helt stabil och konsekvent.

Tittar vi på AMD:s kort med 8 GB grafikminne, det vill säga Radeon RX 6650 XT och RX 7600, så är spelet i princip ospelbart med höga inställningar.

I den väldigt populära upplösningen 1440p är det fortfarande relativt tätt i toppen men slagordningen börjar likna det vi förväntat oss. Trots detta är det fullt möjligt för väldigt många kort att hänga med i svängarna även utan uppskalning.

Tittar vi närmare på lägstavärdena för Geforce RTX 3080 syns det tydligt att kort med 10 GB grafikminne inte riktigt räcker till vid denna upplösning. För den som har ett kort med under 10 GB grafikminne skulle vi dock rekommendera att använda någon av uppskalningsfunktionerna om du ämnar spela i grafikläget Supreme alternativt sänka detaljinställningarna.

När vi rör oss över till den väldigt tungdrivna upplösningen 4K UHD är det inte helt oväntat färre modeller som mäktar med att bibehålla över 60 FPS. Under vår testslinga är det alltså RTX 4070 och uppåt som lyckas med detta. 60 FPS tillsammans med uppskalning och Frame Generation för den som önskar ger dock en väldigt spelbar upplevelse. I botten av tabellen är det dock allt fler modeller som ger vika och bjuder på en väldigt trist upplevelse.

Snyggt och stämningsfullt, men med visuella hinder

När vi fick reda på att spelet kräver grafikkort med stöd för ray tracing var oron att det skulle fungera undermåligt på grafikkort från AMD, då spelet därtill är en Nvidia-märkt titel. Så är dock lyckligtvis inte fallet. Den globala ljussättningen verkar relativt lättdriven även på kort som inte är superstarka på just ray tracing. Däremot kvarstår det att se hur bra spelet flyter när Full Ray Tracing-läget dyker upp, troligtvis blir det i vanlig ordning en tungdriven historia.

Spelet är bitvis riktigt snyggt med karaktärsmodeller som imponerar stort. Texturerna på Indys läderjacka är vrålsnygga och detaljnivån på ansikten är slående. Ljusreflektioner i karaktärerna ögon får ansikten att framstå som betydligt mer levande än de vaxdockor som de annars lätt framstår som. Därtill är ljussättningen otroligt stämningsfull. Under spelets inledande del är kontrasterna dramatiska och mörka skuggor blandas ljusgenomsläpp mellan träden vilket återskapar introt till Raiders of the Lost Ark väldigt trovärdigt.

De visuella problem jag stött på än så länge är att avståndet när skuggor och texturer blir av lägre kvalitet är för aggressivt konfigurerat. Framförallt blir det påtaligt med skuggor som poppar in och ut enbart ett par meter från mig. Det är märkbart med ett par specifika stalagmiter i spelets första grotta som magiskt blir mycket mer högupplösta när man är inom 5 meter från dem.

Spelet är än så länge mer mysterie- och pusselorienterat än en actionpangare vilket passar temat. Personligen är det kanske inte min typ av spel men jag kommer ge det en chans på riktigt när spelet lanseras på Game Pass.