Inledning

Återförsäljaren Komplett är en av Nordens största återförsäljare av datorkomponenter och med deras färdigbyggda koncept Komplett i26 Core Gaming PC vill de försöka sig på något så knepigt som en budgetorienterad PC direkt från butik. Detta på en komponentmarknad som är helt upp-och-ned när det kommer till grafikkort, även om ljusningen syns på horisonten.

Jag personligen är en inbiten självbyggare med många års erfarenhet under bältet, men jag vet också hur lätt det är att hamna i fällan att vara den där i släkten som "kan bygga datorer". Det har också en tendens att sluta i att bli IT-support för all överskådlig framtid. Det är då en bra färdigbyggd dator kan vara bra att hänvisa till.

Alla kan bygga en överspecifierad dator, men det är när det kommer till att hitta den där perfekta kombinationen mellan prisvärt och bra prestanda som hantverket kommer in i bilden.

Frågan är om Komplett, marknadsläget till trots, lyckas att övertyga mig om att Komplett i26 Core Gaming PC är ett bra val för den PC-spelsugne konsumenten med begränsad budget? Är konfigurationen värd sin prislapp och hur mycket extra får man betala för att Komplett tar jobbet med att installera, kabeldra och funktionssäkra datorn? Häng på så ska jag ge er ett bra svar på detta!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Daniel Ördén Användarnamn: @Dinoman

Registrerad: 2004

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Komplett som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Komponent Modellbeteckning Lägsta pris vid publicering Lägsta pris just nu Datorlåda Cooler Master MasterBox Q300L 539 kronor Nätaggregat Cooler Master Elite 500 V4 Komplett Edition 510 kronor Moderkort ASUS PRIME H610M-A D4 1 219 kronor Processor Intel Core i3-12100F - 4 kärnor/8 trådar 1 190 kronor Grafikkort XFX Radeon RX 6500 XT QICK 210 Black 2 735 kronor Internminne Kingston FURY Beast DDR4 3200MHz, CL18 - 2 × 8 GB (16 GB) 1 013 kronor Lagring Kingston NV1 NVMe M.2 NVMe SSD - 500 GB 591 kronor Processorkylning Cooler Master Hyper 212 Black Edition 403 kronor Operativsystem Windows 11 Home - Nordic + English 1 326 kronor Pris 9 999 kronor 9 526 kronor

Tar vi en titt på hårdvaran som har komponerats ihop är det budgetosande hela vägen. Processorn är en Core i3-12100F från Intel, ett utmärkt val då denna processor visat sig vara en kompetent fyrkärnig processor för ett bra pris. Moderbordet, själva hjärtat i hårdisken, är ett av Asus billigaste för LGA 1700-plattformen. Parat med detta är 16 GB DDR4-minne samt en NVME-SSD från Kingston på 500 GB.

För att få bild har Komplett valt att inkludera ett Radeno RX 6500 XT från XFX. Lyckligtvis stödjer moderkortet PCI Express 4.0 vilket gör att modellens stora bandbreddsproblem inte är aktuellt i denna konfiguration. Det går alltså att räkna med full prestanda och att det inte blir strypt på grund av via PCI Express 3.0.

Slutligen står Cooler Master för chassi, nätaggregat och processorkylning. Installerat och klart direkt från start är en kopia av Windows 11 Home. Det enda som krävs är att slutföra installationen. Allt detta, inklusive montering och frakt, begär Komplett 9 999 kronor för.

Min egen sammanställning av vad dessa komponenter kostar i billigast butik just nu, utan att ta hänsyn till att de finns i samma butik, säger mig att det är en väldigt prispressad modell som erbjuds. Det är inte många slantar som blir sparade på att plocka ihop allting själv. Särskilt med tanke på de 3 år i garanti som Komplett erbjuder.

Ett par tankar kring konfigurationen

Mitt generella intryck när det kommer till balansen i komponenterna är att det är mycket väl avvägt. Det är rimliga och välavvägda komponentval som uppenbarligen är tänkta att fungera bra tillsammans utan att processor väger tyngre än grafikkort, eller att det har snålats in på internminne. Mitt enda orosmoln är att lagringsutrymmet helt klart är begränsat med sina 500 GB, men samtidigt är det frågan om en hårddisk varit acceptabelt idag med tanke på hur slöa dessa är. Pengar måste sparas in någonstans.

Det finns en sak som skaver hos mig och det är avsaknaden av Wifi. 2022 bör Wifi vara standard och eftersom moderkortet inte erbjuder det, anser jag att Komplett skulle ha slängt med ett av de prisvärda och kompakta USB-instickskorten, såsom TP-LINK Archer T2U eller liknande.

Detta ser jag speciellt när jag tänker på den troliga demografin för en dator av denna klenaare kaliber. Jag tar det för väldigt sannolikt att detta blir en modell som hamnar hos många begynnande dator-gamers som inte har koll på särskilt mycket i livet och troligen är Wifi-kapabiliteter inte vad som tar störst utrymme. Dessutom skulle jag hävda att det idag mer eller mindre tas för givet och kan göra många förvirrade över dess avsaknad.

En uppenbar miss av Komplett som de kan ordna till lätt, i alla fall borde ett billigare alternativ till extern nätverkskort erbjudas i konfiguratorn. Uppsträckning på den Komplett!

Design och funktion

Chassit som Komplett har valt att inhysa allt i är ett Cooler Master Q300L vilket är en väldigt kompakt och enkel modell med gott om utrymme. Designen på detta lilla skåp är lite speciellt och kanske inte faller var och en av oss i smaken, men det går inte att förbise att Cooler Master Q300L är en mycket praktisk rackare med sin modulära design och kompakta mått. Denna dator kommer få plats, under eller på, de flesta skrivbord i detta avlånga land.

Två externa USB-portar, strömknapp och både in- och utgång för hörlurar och mikrofon är perfekt för den aspirerande gamern som inte vill väcka sina föräldrar, eller sambo för den delen. Magnetiska dammfilter både i toppen och på framsidan garanterar också en dammfri upplevelse i chassit.

Installationen av komponenter är väl uträknad då det inte är många millimeter kvar mellan tornkylaren och sidopanelen. Fläkten till Cooler Master Hyper 212 är dessutom knappt en millimeter från primärminnet – tajt är namnet. Det är öppen gata för processorkylaren så kylningen bör inte bli några problem även om det är påtagligt tomt på chassifläktar, med enbart en 120 mm-variant i bakkant som hjälper tornkylaren att vispa ut all varmluft.

Eftersom denna modellen saknar högpresterande komponenter är det inte många watt att hålla i schack och min erfarenhet med denna lilla gynnare är att temperatur aldrig är ett problem. Inte ens under långa spelsessioner där både processor och grafikkort får jobba hårt är det några problem. Mer om det under sektionen speltest.

Om det skulle vara så att mer kylning krävs, till exempel om ett mer energihungrigt grafikkort installeras, erbjuder Cooler Master Q300L en gedigen uppsättning möjligheter för att installera fler fläktar både i 120 mm- och 140 mm-storlek. Däremot verkar detta inte finnas att välja till i Kompletts konfigurator, vilket är en miss om ni frågar mig.

Tar jag bort den tonade genomskinliga plastsidan är det ett sparsmakat inre som talar för gott luftgenomflöde för de komponenter som huserar. Kabeldragningen är exemplarisk både fram och bak och allting sitter väl förankrat med buntband. Det kan bli meckigt när det väl är dags för en uppgradering av, låt oss säga grafikkortet, men samtidigt är jag säker på att det klientel som köper färdigbyggt inte gärna ger sig i kast med en sådan manöver i första taget.

Mjukvara

När det kommer till mjukvara är det renodlat, tack och lov. Vid första uppstart är det Windows 11-slutkonfigurering som kommer upp. Har du ett konto via Microsoft sedan tidigare är det bara att logga in och välja att synkronisera tidigare konton, alternativt starta ett nytt. Sedan är det bara att köra.

Prestanda

Här delar jag med mig av några tankar kring hur denna dator presterar. Vill ni har mer genomgående prestandatester gällande Radeon RX6500 XT så rekommenderar jag varmt redaktionens tester. Värt att notera är dock att modellen som redaktionen testar inte är exakt samma modell som sitter i denna dator, men prestandan är väldigt snarlik.

När det kommer till processorn, Intel Core i3–12100F, är den en kompetent fyrakärnig variant som är bättre än äldre fyrkärniga varianter som till exempel en Core i7-7700K. Enkeltrådat är den i klass med Core i5-11600 eller AMDs Ryzen 5 5600. I riktigt trådtunga laster kommer givetvis kärnantalet att vara en begränsande faktor men då är inte heller denna datorn rätt val.

I vanligt daglig arbete, såsom Office, surfande på webben eller till och med lite redigering av bilder i Adobe Photoshop, är Core i3-12100F en processor som är mer än tillräcklig för jobbet. För en förståelse för processorprestandan kör jag en omgång Geekbench 5.

På grafikkortssidan är det inte riktigt lika kompetent, tyvärr. Radeon RX 6500 XT är visserligen billig, vilket är hela anledningen till att den återfinns i denna dator, men det är ett instegskort med allt vad det innebär. Den gör ett mycket bättre jobb än en inbyggd grafikdel i processorn men det är inte direkt fartrekord som sätts i 3DMark.

Jag slänger med två gamla långkörare i form av AMD Radeon RX 570 och Nvidia Geforce GTX 1070 för att ge perspektiv på prestandan som erbjuds. Siffrorna är tagna från gamla SweClockers-tester.

Skiftar jag istället fokus till PC-spel kommer denna dator att vara en utmärkt modell för de mer populära spelen därute, såsom Fortnite, PUBG, League of Legends, Dota 2, Minecraft eller för den delen Roblox. Denna dator klarar dessa spel med 60 bildrutor per sekund (FPS) utan problem i 1080p eller 1440p med höga grafikinställningar.

Ett axplock från mina egna och mer krävande favoriter Hell Let Loose, Mount & Blade II Bannerlord och Baldur's Gate 3, och det är inställning på medium i 1440p eller medium till high i 1080p som gäller, i alla fall för att hålla sig stabilt runt 60 FPS.

Tänkvärt är att mängden grfaikminne är begränsad med sina 4 GB så se till att hålla texturerna på låga inställningar så att inte VRAM äts upp, för då blir det diabildsfest.

Komplett i26 Core Gaming PC har inte överdrivet med chassikylning men det är inte heller nödvändigt då grafikkort och processor knappt drar 150 watt tillsammans. Det är inte mycket värmeutveckling som sker vilket också innebär rimliga ljudnivåer. Jag har inte rätt professionell utrustning för att på ett repeterbart sätt mäta ljudnivå men subjektivt är datorn hörbar men inte högljudd, inte ens under intensivt spelande.

Dock så avråder jag från att överklocka grafikkortet då det dels ger minimalt med extra prestanda, dels gör att kretsen blir varmare och den aggressiva fläktkurvan skapar ett jetplan av kylaren. Vet du vad du pysslar med så kan du ställa om fläktkurvan såklart, men jag avråder från att ens röra detta då det inte ger mycket av värde.

Sist men inte minst sammanställer jag temperaturerna i siffror:

Temperatur Värde Processor, vila 33 °C Processor, full belastning 58 °C Grafkkort / Hot spot, vila 50 °C / 51 °C Grafkkort / Hot spot, full belastning 63 °C / 81 °C

Siffrorna talar för sig själva. Cooler Master Hyper 212 Black är en erkänt bra processorkylare och med denna beskedliga processor blir kylningen aldrig ett problem. Grafikkortet har också en väl dimensionerad kylare som håller temperaturerna i shack. Ingen av dem är heller särskilt högljudd.

Slutsats

Med ett konkurrenskraftigt pris och väl avvägd mix av komponenter så är Komplett i26 Core Gaming PC inget dumt val för den priskänslige konsumenten, men innan ni trycker på knappen så finns där ett par brasklappar att ta i beaktning.

Kompromisserna som måste levas med är att lagringsutrymmet är rejält begränsat med sina 500 GB. Spelas det mest enklare indie-titlar eller populära spel som Fortnite (31 GB) och Dota 2 (35 GB), vilket i ärlighetens namn nog är vad denna datorn passar bäst till att göra, är det en helt okej mängd lagringsutrymme. Hell Let Loose är faktiskt bara på cirka 30 GB, men vänder jag mig till de lite mer etablerade spelhusen med spel såsom Total War: Warhammer II så landar det på 60 GB – för att inte tala om Baldurs Gate 3 som sörplar i sig hela 100 GB.

Var också uppmärksam på avsaknaden av Wifi. Moderkortet har inget inbyggt stöd och det följer inte heller med en USB-sticka eller liknande för att möjliggöra detta. Internetuppkopplade enheter, särskilt de som kostar tiotusen kronor skall ha Wifi-möjligheter år 2022. Det finns en stor risk att en konsument missar detta vid köptillfället vilket bara kommer leda till frustration för båda parter.

Den som följt med i grafikkortslanseringarna vet att AMD:s senaste budgetmodell inte är jätteimponerande. Kolla gärna in redaktionens recension av Radeon RX 6500 XT för att få en bättre förståelse av prestandan av modellen. Just XFX Radeon RX 6500 XT Speedster QICK210 som sitter i denna dator har en bra kylare och låter marginellt mycket mer vid last kontra vid vila. Moderkortet stödjer dessutom PCI Express 4.0 vilket innebär maximal prestanda från grafikkortet.

Denna PC klarar av de flesta spelen på marknaden i 1080p i 60 FPS även med rätt höga inställningar, men den begränsade mängden grafikminne ställer en del frågetecken kring förmågan att hantera framtida spel samt att avsaknaden av videokodning kan bli ett problem för vissa.

Givetvis erbjuder också Komplett möjligheten att själva ändra konfigurering genom att byta ut eller ändra på komponenter, med det också att lägga till fler lagringsenheter. Viktigt att poängtera med konfiguratorn är att det sker från en lista av förvalda produkter, det är alltså inte hela deras sortiment som går att välja från utan ett begränsat urval.

Komplett i26 Core Gaming PC är ett lockande alternativ för den som inte själv är säker på sin förmåga att bedöma vilka datorkomponenter som är lagom bra för lagom pris, och som i slutändan ger dig det mesta för pengarna. Jag tycker att Komplett har gjort ett väldigt bra jobb med denna modell och jag hade utan problem kunnat rekommendera nära och kära ett köp, men jag hade slängt med ett USB-nätverkskort för Wifi-möjligheter.

Fördelar

Vettig mix av komponenter

Lågt prispåslag kontra att plocka ihop själv

Montering och installation

3 års garanti

Tänkvärt

Endast 500 GB lagringsutrymme

Nackdelar

Ingen Wifi

Pris vid publicering: 9 999 kr (Komplett.se)