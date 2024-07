Be Quiet är inte ett företag som är känt för att göra speciellt mycket väsen av sig, detta gäller inte bara i marknadsföring utan är även ett genomgående tema för deras produktsortiment såsom fläktar och ljuddämpade chassin. Be Quiet är ofta ett namn på folks läppar för den som önskar bygga ett tyst datorsystem och samtidigt bibehålla lite stilpoäng, även om datorlådan göms under skrivbordet.

Idag ska jag ta mig en närmare titt på det senaste tillskottet i premiumsegmentet: instegsmodellen Be Quiet Dark Rock 5. En RGB-befriad tornkylarlösning som trots sin kompakta storlek ska klara av att tämja de flesta processorer på marknaden. Häll upp något svalkande medan jag känner och klämmer för att till sist montera kylaren!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framförallt PC och PC-spel. André har varit aktiv medlem på SweClockers sedan 2011, men har egentligen långt innan dess pillat med datorer. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden då han fick tillgång till sin första egna dator med en Intel Pentium 4. André är utbildad inom el och nätverk, men läser idag till VA- och miljötekniker. I övrigt besitter han bred teknisk kompetens inom hårdvaruteknik, kringutrustning och spelrelaterade områden likt spelmotorer. När det rör sig om hårdvara är det bärbart, ljud och kringutrustning som ligger närmast hjärtat. Utöver att häcka på SweClockers forum tycker André om att dominera slagfälten i Battlefield, leka borgmästare i Cities Skylines och måla Warhammer. Nattfotografering, fartfyllda turer med tvåhjuls-fordon och naturpromenader är annars aktiviteter som avnjuts i utomhusmiljö. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Be Quiet, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Be Quiet Dark Rock 5 är inte en liten pjäs, där kylaren står 161 millimeter över moderkortet och väger in på precis ett kilogram. Kylarlösningen kommer med sex stycken rejält tilltagna värmeavledningsrör som löper genom ett stort antal flänsar i aluminium, där värmen förs bort med en av bolagets 120 mm-fläktar i Silent Wings 4-serien.

Egenskaper Dark Rock 5 Material Aluminium

Koppar

Keramisk beläggning Dimensioner (L x W x H) 76 x 136 x 161 mm Antal värmeavledningsrör 6 st. Socket kompabilitet Intel LGA 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155

AMD AM5 / AM4 Antal inkluderade fläktar 1 st. Silent Wings 4 120 mm Ljudnivåer 11.9 dBA (50% fläkthastighet)

23.2 dBA (75% fläkthastighet)

29.8 dBA (100% fläkthastighet) Färg Svart RGB Nej TDP 210 Watt Vikt 1,03 kg Pris 859 kronor

All denna fint svartfärgade metall ihop med den ensamma inkluderade fläkten ska enligt Be Quiet vara kapabel att kyla en processor med upp till 210 watt TDP – detta utan att ljudnivåerna drar iväg. Processorkylaren har kompatibilitet med de allra flesta moderna sockeltyper såsom Intels LGA 1700 och LGA 1151, samt AMD AM4 och AM5.

Jag vill även uppmärksamma och tacka Inet som lånat ut komponenter för detta test. Detta inkluderar processorn AMD Ryzen 9 5900X och moderkortet Asus ROG B550-F Gaming. Det vattenkylda monstergrafikkortet Geforce RTX 3090 Ti LC från Asus står för grafikprestandan. Till sist har vi en 1 TB Samsung 980 Pro för lagring.

Första intryck och montering

När jag ska till att kolla in Be Quiet Dark Rock 5 möts jag av en rätt spartansk svart låda, där en bild på kylaren och dess namn pryder framsidan. Innehållet är inte mycket mer än vad lådan visar, där kylartornet, fläkt och lite fästanordningar ingår.

Dark Rock 5 är, som namnet antyder, en stor svart solid massa med tätt packade kylflänsar och ett stort svart kylblock i tornets nedre plan. De sex värmeavledningsrören leder rakt in i bottensidan som har en fin polering. Ovansidans panel fästs med en magnet och har ett genomstickshål för att komma åt monteringsanordningen, något som förhoppningsvis kommer att underlätta vid montering.

Överlag är det en iögonfallande design med mjuka och avrundade hörn; det känns ärligt talat skönt att hantera en luftkylare som inte försöker göra ens fingrar till ostskivor. Kylaren känns kompakt och av hög kvalitet, även den keramiska beläggningen för svart färg visar inga tendenser att lossna, även när jag skrapar lite med nagel och verktyg.

Nu är det dags att montera kylaren på processor och moderkort, det första jag gör är att ta fram manualen för säkerhets skull. Det verkar inte vara några konstigheter att tala om här, det är sex enkla steg att följa med tydliga tillhörande bilder och väl i linje med hur jag föreställde mig att det skulle gå till.

Jag börjar med att installera distanserna som lyfter upp de armar som kylartornet kommer att bultas ner på. Med det ur vägen placerar jag tornet. Här väljer jag dock att installera kylaren baklänges då jag endast har en fläkt och vill att den drar ut luft bakvägen i chassit också. Hela monteringsprocessen tar knappa fem minuter och ger ett mycket stiligt resultat ihop med det resterande och färgmatchade (kolsvarta) bygget.

Snabbtest – Dark Rock 5

Det är nu dags att sätta Dark Rock 5 på prov. Som referens använder jag en 360 mm-radiator med push-pull konfiguration. Samtliga fläktar för båda processorkylarna är låsta till 50 procent hastighet. Processorn jag testar med är en AMD Ryzen 9 5900X, där Asus Core Enhancement är påslaget i BIOS; detta ger en målsättning om 4,525 GHz vid 1,488 volt över samtliga kärnor och ett effektuttag närmare 180 watt.

Snabbtest Dark Rock 5 360 mm radiator Geekbench 6 - Single Core 2 225p 2 298p Geekbench 6 - Multi Core 12 833p 13 021p Cinebench 2024 - Single Core 96p 99p Cinebench 2024 - Multi Core 1 197p 1 223p

Med facit i hand måste jag ändå säga att jag är såld. Trots att Dark Rock 5-kylaren går upp mot en fullproppad 360-millimeter-radiator som har sex fläktar, så är det inga större problem att hänga med i svängarna. Det blir dock lite svettigt med de inställningar jag kör, där maximalt uppmätt temperatur närmar sig 89 grader Celsius.

I testutförandet med endast en fläkt inställd på lägsta varvtalsläge ifrågasatte jag stundvis om datorn ens var på under testerna – mycket imponerande. Jag tror helt klart att det är fullt möjligt att mäta sig även med de största AIO-kylarna om en andra fläkt installeras på kylblocket. Det skulle kunna sänka temperaturen några grader och pressa ut det sista ur kylartornet utan att behöva öka fläkthastigheten.

Sammanfattning

Be Quiet Dark Rock 5 är en instegskylare i företagets premiumsegment av tornluftkylare. Trots sin relativa kompakthet är det inte en direkt lätt pjäs då den väger in på drygt ett kilo. Aluminium- och koppartornet kommer med en ensam 120 mm Silent Wings 4-fläkt och ska klara av att kyla processorer med upp till 210 watt effektuttag.

Dark Rock 5 levereras med allt som behövs för att montera och kyla en processor, inklusive en väldigt lättläst manual med en handfull steg att följa. Övergripande känns det som hög kvalitet rakt igenom, med en stilren och väl genomtänkt design, inte minst tack vare den magnetiska topplattan som gör det enkelt att nå skruvarna vid installationen.

När det kommer till prestandan har jag inget att klaga på. Trots att jag sätter kylaren mot en fullt utrustad 360 mm-radiator och en kraftigt överklockad Ryzen 9 5900X, klarar Dark Rock 5 av att hålla jämna steg utan problem. Det blir lite kämpigt med endast en fläkt och låst fläkthastighet, men kylaren är väldigt tyst och det gör det hela väl värt.

I slutändan är jag nöjd med vad Be Quiet har tagit fram. Det är en snygg och kompetent kylarlösning i ett kompakt format, där det enda som kan vara lite knivigt är höjden i mindre chassin. Jag kan varmt rekommendera Dark Rock 5 för den som är ute efter en tyst kylare till sitt datorbygge och samtidigt inte vill kompromissa med estetiken eller prestandan.

Positivt:

Kvalitativ konstruktion

God kylförmåga

Snygg och stilren

Enkel montering

Negativt:

Något högt torn

Be Quiet Dark Rock 5 finns tillgänglig hos flera svenska återförsäljare till det rekommenderade priset om 859 kronor.