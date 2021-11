Ubisoft-studion Massive håller till i Malmö och jobbar bland annat på det kommande spelet Avatar Frontiers of Pandora. Vi har bjudit in Oleksandr Kohslo som jobbar som Senior Render Programmer för spelmotorn Snowdrop, som är stommen för spelet.

Motorn har tidigare varit basen för bland andra The Division 1 och 2, Mario + Rabbids och South Park Fractured But Whole. I och med det kommande Avatar-spelet ser motorn ut att göra ett av sina större kliv på senare tid. Missa inte intervjun den 17 november under SweClockers Live! som i höst har svensk spelutveckling som tema.

Datum: Onsdag den 17 november

Tid: Klockan 18:00

Längd: Drygt tre timmar

