SweClockers är fullt av datorintresserade som vill testa ny hårdvara. Då är det bra att SweClockers erbjuder en marknadsplats där medlemmar kan köpa och sälja grafikkort, processorer och andra prylar.

Hur kommer jag igång med försäljning i marknaden?

För att sälja saker på SweClockers marknad behöver du ha varit medlem minst en månad, så skapar vi en tryggare marknadsplats.

De olika typerna av annonser du kan välja mellan är Sälja, Köpa, Byta eller Skänka. Sälja väljer du om du har en produkt du vill kränga till någon annan medlem. Köpa väljer du om du behöver en specifik produkt. Byta klickar du i om du har en vara som du vill byta med något annat. Skänka väljer du om du vill ge bort något utan att ha något i utbyte, alternativt att "köparen" tar fraktkostnaden.

När du bestämt vad för typ av annons du vill skapa kan du välja kategori för den produkt du vill bli av med, eller köpa.

En tydlig rubrik hjälper alla

Precis som i forumet är det bra med en bra rubrik eller titel på din annons. Skriv vad det är för märke och produktnamn, så att det blir enkelt att hitta annonsen via sökfunktionen och gör det tydligt för köpare/säljare vad annonsen faktiskt handlar om. Här kan det också vara bra att lyfta eventuella skavanker på produkten.

När rubrik är på plats är det dags att vända sig till beskrivningen. En bra annons ger en beskrivning av produkten i fråga samt vad för tillbehör som följer med, vilket skick den är i och möjligtvis även varför du vill bli av med produkten. Vidare kan det vara bra att ha med om produkten kan skickas och på vilket sätt, samt hur betalning ska gå till. Vill du köra budgivning kan det vara bra att tydliggöra tidsspannet.

Vad ska jag sätta för pris?

En av fördelarna med SweClockers marknad är att medlemmarna är otroligt kompetenta och har ofta stenkoll på olika produkters värde. Ett tips till dig som säljare är att göra lite research kring priser på till exempel komponenter innan du slänger upp din annons. Om du är osäker på vilket pris du vill sätta så kan du välja budgivning.

Observera att sakliga kommentarer kring prissättning är en fullt acceptabel och konstruktiv del av SweClockers marknad, men diskussioner därutöver, som inte gäller själva annonsen, är inte det.

Ös på med bilder!

Vi har alla en fullt kompetent kamera i fickan nu för tiden, så ett gäng bra bilder bilder på den produkt du vill sälja, gärna i dagsljus, och ladda upp bilderna i annonsen. Tydliga bilder underlättar för köparen att se vad för potentiella skavanker prylen har och minskar risken för eventuella missförstånd.

När information, pris och bilder är på plats är det dags att berätta i vilken region i Sverige prylen finns och eventuell ort, vilket skulle underlätta för köparen att faktiskt komma och titta på produkten, eller åka och hämta. Vidare kan du välja fraktalternativ samt om kvitto på produkten finns eller ej.

Verifiering med ID-kollen

För en trygg handel är du som annonsskapare, oavsett om du ska sälja, köpa eller skänka, tvungen att verifiera din identitet via ID-kollen. Detta sker via BankID och efter att du skapat din annons behöver du bara klicka på "Verifiera med BankID", scanna QR-koden om du har BankID på telefonen eller verifiera lokalt på datorn. Om du skapar en annons via telefonen behöver du inte scanna någon QR-kod, utan BankID-verifiering startar automatiskt.

Aktivera via Swish

Sista steget innan annonsen går ut är att du behöver betala för aktivering och betalning sker via Swish. Efter aktivering syns din annonsen i 30 dagar. Undantaget är Skänkes-annonser som är gratis att skapa.

Om du vill öka synligheten för din annons så kan du köpa tillvalet highlight, plats i snurran, tilläggstext efter publicering samt bumpar. Vad tilläggen gör hittar du nedan.

Vad Varför? Highlight Din annons får en gul markering i flödet och syns tydligare. Snurran Gräddhyllan där annonser syns direkt när du öppnar Marknad. Bump Vid bump flyttas din annons till första sidan. Tillägg Ger dig möjlighet att lägga till information om din efter redigeringsperioden.

Annonsen är uppe. Vad händer nu?

När allt är klappat och klart är det bara att luta sig tillbaka och vänta på att bud strömmar in. Medlemmar har möjlighet att lägga bud på prylen i fråga och du har möjlighet att svara på eventuella frågor om produkten i kommentarstråden.

Hittar du en köpare som känns rätt kan du välja att avsluta annonsen och komma överens med köparen om hur det blir bäst att slutföra köpet. Det är fritt fram att använda vilket kommunikationsverktyg som passar bäst, men vi på SweClockers rekommenderar privata meddelanden här på sajten. Om det skulle uppstå strul som vi skulle behöva hantera, underlättar det rejält om konversationen skett på vår plattform.

OBS! Bud är inte bindande. Lägger du ett bud på en annons så förväntas du att genomföra köpet, men det är i slutändan säljaren som bestämmer vem hen vill sälja till.

Efter köpet

Köpet har gått igenom. Du som säljare är nöjd och har fått in extra pengar i kassan och köparen har en nygammal pryl att leka med. När köpet är klart uppmanas du att betygssätta köpet. Genomsnittligt betyg kommer visas på användare i framtida annonser.

Har köpet genomförts utan konstigheter och du vill dela med dig av din upplevelse med SweClockers medlemmar du som köpare eller säljare avlägga en rapport om köpet i Marknadsreferenser-tråden. Där har du möjlighet att berätta vem du gjort en affär med, hur köpet gick till och vad som såldes. Därefter kan du berätta positiva eller negativa aspekter med affären samt lägga slutbetyg.