Programmeringsspråk och tillämpningar /omskolning

Tjena Jocke,

Jag började för ca 3 år sedan och skolade om mig från ekonom, märkte ganska snabbt att kod var 10x roligare & mer användbart.

Det är svårt att ge ett konkret svar på hur lång tid det tar innan man blir produktiv, men här är några tips från mig som ändå fick jobberbjudanden 1 år efter att jag började koda:

1. Börja med en webbstacken (Javascript, html, css och ett backendspråk som tex. Python).

2. Lägg ner allt som har att göra med att öva genom appar och dylikt, du bör köpa lite kurser på udemy, få grunderna och sedan börja skapa egna projekt. Försök hitta något som du själv tycker är intressant, ännu bättre om det har faktisk potential (jag driver några sidor som drar in lite pengar atm, de flesta är polerade versioner av sidor som jag gjorde för att öva)

3. Låt inte vissa programmeringsspråk döda din glädje. Det jag menar är att många börjar med Java, C# eller C++, det blir lätt extremt mycket regler och "best practices" som du alltid ska ha koll på. Respektera faktumet att du kommer behöva beakta reglerna & best practice, men bry dig inte speciellt mycket i början. I början ska du bara ha kul och väcka passionen för att koda genom projekt.

4. Sluta tro att du ska lära dig allt på 3 månader, det kommer ta dig 1-2 år innan du är bekväm att kalla dig utvecklare, eller kanske mer till och med. Ta en sak i taget, det gör inget om du inte har varenda feature eller grej implementerad i dina tidiga projekt.

5. BÖRJA, sluta jämföra språk hit och dit (jag skulle dock som sagt rekommendera javascript & python, det är dock aldrig fel att skapa lite förståelse för C, C++ och sedan testa lite mer strukturerade språk som C#)

Språken är inte speciellt relevanta i längden, men det är helt naturligt att bygga en preferens för det ena över den andra. Jag avskyr. tex C# men älskar javascript&python, i slutändan kan dem oftast åstadkomma samma sak och är endast verktyg.

Sammanfattningsvis: På 1 år kan du få en bra grund & förmodligen göra en del projekt, huruvida du blir kapabel till att bli anställd är omöjligt att säga. Din examen hjälper dig dock, så det är inte orimligt. I slutändan handlar det om en enda sak - gillar du att koda? tycker du att det är kul att se kod rulla förbi i konsolen, kod som du vet att du själv skrivit? glädjer det dig att folk går in på din hemsida och får nytta av den? Pengar är irrelevant (som många MVP's på sweclockers rådgav mig om för några år sedan), passionen är viktigast. Pengarna kommer efter.

/Thorvald