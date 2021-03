Kodi hittar inte filerna på min Synology nas

Alltid funkat bra, men sedan min lg tv uppdaterade sig blev allt skumt, När jag startade kodi appen på min Nvidia shield, så stod det starting for the first time, och hittade inga filera. Normalt räcker det med att gå in på movies så låg all där.

Jag har mountat om Nasen på min nvidia shield, normalt brukar det räcka, men icke denna gång.

Någon som har en ide om vad som är fel?