Ryzen 5600X, när beställde ni och när fick ni leverans?

Skrivet av Jackss: Jag har också letat på dom svenska sidorna ett tag men har aldrig sett dom i lager. Ser ut som att i början av april förväntar sig butikerna att det kanske finns. Men tex webhallen skulle bara få in en liten skvätt som inte skulle täcka back loggen. Men det fanns i lager på AMDs sida i torsdags och lyckades beställa en då men vet inte frakttiden dom har. Hoppas att jag har den någon gång nästa vecka iallafall.

Segt när man har alla komponenterna till nya burken hemma förutom processorn. Gå till inlägget

Grymt du fick tag på en. Har kikat in på AMD 5-10ggr per dag senaste 2 veckorna men alltid out of stock, men då ska jag fortsätta med det om du haft tur att få tag på en. Stort tack!