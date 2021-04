Problem med Asrock B560-moderkort och Resizable BAR

Alright, så uppgraderade datorn i vardagsrummet med Core i5-11400F och ett Asrock B560M-ITX/ac nu när Rocket Laka lanserades. Sedan innan sitter ett Zotac Geforce RTX 3070 Twin Edge i maskinen. På papperet är det alltså allt som behövs för Resizable BAR. Och mycket riktigt, både moderkort samt grafikkort har uppdateringar som ska ge stöd för funktionaliteten!

Nu till problemet. Det fungerar inte. Spektakulärt dåligt dessutom, datorn försätts i ett läge där enda lösning är clear CMOS.

* Med Resizable BAR-firmware på grafikkortet men funktionen avslagen i UEFI (C.A.M. som det heter i Asrocks menyer) startar datorn som vanligt. Det är alltså inget fel på grafikkortet i sig.

* Utan Resizable BAR-firmware på grafikkortet men funktionen påslagen i UEFI startar datorn som vanligt. Det är alltså inte den inställningen i sig som är trasig.

* Med Resizable BAR-firmware på grafikkortet och funktionen påslagen i UEFI startar inte datorn alls, utan det krävs clear CMOS för att få igång den igen.

Jag har dubbelkollat att CSM är av, såg någon kommnterade om det. Annars vet jag inte vad som kan göras, förutom att vänta på nytt BIOS av Asrock som kanske löser problemet. Om det nu är där problemet sitter, det kanske är i Zotac-kortet. Inte så att jag har fler 3070 liggandes och skräpandes direkt...

Är det någon annan som har ett Asrock-moderkort med Resizable BAR igång? Helst ett för LGA 1200 då såklart, men vore väl intressant att höra om problem/inte problem för AM4 också.

Help me, Obi-Wan Kenobi(s). You're my only hope.