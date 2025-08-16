Microsoft fortsätter att arbeta vidare med det eftersatta dark mode, alltså det mörka temat, i Windows 11. I den senaste förhandsversionen av operativsystemet har testaren Phantomofearth upptäckt att dialogrutorna för filoperationer, exempelvis vid kopiering eller radering av filer, nu får stöd för temat. Funktionen är dock inte helt färdig, då knapparna fortfarande visas i ljust utförande.

Det är i skrivande stund oklart om detta är början på en bredare uppdatering av gränssnittet. Microsoft har inte officiellt kommunicerat några förändringar kring temat men med den kommande 25H2-uppdateringen av operativsystemet, som troligtvis lanseras omkring september-oktober månad, kan denna justering vara en del av en större visuell uppdatering.

Dark mode introducerades ursprungligen i Windows 10 för nio år sedan, men har aldrig fullt ut implementerats. Delar av systemet har sedan dess behållit ljusa menyer och dialogrutor. I dag finns fortfarande flera element, exempelvis Kontrollpanelen, endast i ljust läge.