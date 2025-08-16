En färdigbyggd prestandamaskin stod på spel i tävlingen som anordnades av PCSpecialist och Corsair. För att ha chans att vinna behövde tre frågor besvaras korrekt, men det var utslagsfrågan som var svårast den här gången.

PCSpecialists filosofi är att det ska vara lätt att uppgradera komponenterna i deras färdigbyggda datorer. Därför handlade frågan om vad i datorn som du skulle uppgradera först.

Bidragen strömmade in och åsikterna om vad som borde uppgraderas gick isär. Ett bidrag som stack ut kom från @frong, som nu vinner en PCSpecialist Spectra 110 R7, värd hela 33 990 kronor.

Vinnarmotiveringen "Ett väldigt kompetent bygge redan som det är, men jag skulle verkligen vilja uppgradera/sidgradera chassit till något som jag tycker saknas eller glömts bort av marknaden som den ser ut just nu. Ett chassi med plats för 200/220/240mm fläktar i fronten av chassit. Jag saknar verkligen det på marknaden och tycker det är riktigt bra då man kan köra fläktarna på relativt lågt RPM och fortfarande flytta mängder med luft samtidigt som man slipper jobbigt fläktljud. Skulle vara riktigt kul att se ett större företag som PCSpecialist börja köra lite större fläktar så marknaden får upp ögonen för det igen! Fler större fläktar åt folket!!!!"

PCSpecialist, Corsair och SweClockers säger stort grattis till frong och tack till alla som deltog!

