En färdigbyggd prestandamaskin stod på spel i tävlingen som anordnades av PCSpecialist och Corsair. För att ha chans att vinna behövde tre frågor besvaras korrekt, men det var utslagsfrågan som var svårast den här gången.
PCSpecialists filosofi är att det ska vara lätt att uppgradera komponenterna i deras färdigbyggda datorer. Därför handlade frågan om vad i datorn som du skulle uppgradera först.
Bidragen strömmade in och åsikterna om vad som borde uppgraderas gick isär. Ett bidrag som stack ut kom från @frong, som nu vinner en PCSpecialist Spectra 110 R7, värd hela 33 990 kronor.
PCSpecialist, Corsair och SweClockers säger stort grattis till frong och tack till alla som deltog!