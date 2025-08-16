Microsoft har släppt en uppdatering av Microsoft-butiken för Windows 10 och 11 som tar bort möjligheten att pausa automatiska uppdateringar av installerade program på obestämd tid, rapporterar tyska sajten Deskmodder.

Efter uppdateringen kan användare bara välja att pausa uppdateringar i mellan en och fem veckor, och när nedräkningen är över börjar den återigen söka efter och installera uppdateringar av alla program som har installerats via butiken. Ändringen gör att butiken fungerar likadant som Windows-uppdateringar.

Deskmodder har testat att göra ändringar i registret för att få tillbaka möjligheten att pausa uppdateringar permanent, men har inte hittat något sätt. Sajten har dock noterat en skillnad mot Windows Update: Medan uppdateringar är pausade installeras inte uppdateringar automatiskt om användaren manuellt söker efter tillgängliga uppdateringar.

Till skillnad från systemuppdateringar finns det ett enkelt sätt för användare som inte vill ha några automatiska uppdateringar att slippa. De kan helt enkelt låta bli att installera några program via Microsoft-butiken och istället hålla sig till att ladda ned dem direkt från utvecklarnas webbplatser.