Den japanska sajten Niche PC Gamer rapporterar att ett antal användare har drabbats av märkliga problem relaterade till SSD:er efter att ha installerat Windows 11-uppdateringarna KB5063878 och KB5062660.

Enligt flera användarrapporter uppstår felen efter att ha skrivit ett stort antal filer samtidigt till disken. Den första kända rapporten kommer från X-kontot Necoru_cat som uppdaterade Cyberpunk 2077 på 24H2 med KB5063878 installerat, när systemet plötsligt slutade kännas vid SSD:n spelet var lagrat på.

Efter att ha kört tester på hela 21 SSD:er kom Necoru_cat fram till att felet uppstår på hens dator varje gång över 50 GB skrivs till en SSD med över 60 procent använt utrymme. Disken försvinner från Windows, men dyker upp igen efter en omstart – och försvinner igen om en stor datamängd skrivs till den igen. För andra användare har en omstart dock inte fungerat.

WCCF Tech skriver att rapporter om SSD-felen hittills har kommit från användare med diskar från Corsair, Phison, Kioxia, Fikwot och Sandisk, många med Phison-kontrollerkretsar.

Under lördagen rapporterade användaren @wessmen här i forumet om en liknande upplevelse på sin dator. I det fallet var disken borta direkt efter uppstart en gång, men tillbaka nästa, och Battlefield 6 krånglade en massa medan det var installerat på samma SSD – en Kingston KC3000.