IT-jättar skeptiska till Googles cookie-ersättare

Nuvarande system med kakor är väl egentligen inge vidare. Så det är väl egentligen en rätt chysst grundidé att arbeta fram ett alternativ som inte kräver att man skapar användarprofiler på individnivå - vilket ju nuvarande reklamsystem i stort sätt kräver.

Med det som utgångspunkt är det väl en väldans bra utveckling.

Men ja - google kan ha egna intressen i den här frågan. Här finns problem med att ett tilltänkt gemensamt system kan vara partiskt och fördelaktigt till googles fördel - om google själva tagit fram systemet.

Vad upplägget innebär är svårt att överskåda på sikt. För alla inblandade. Men google står startklara och vill sjösätta nu.

Den här typen av större förslag och ändringar av hur allt fungerar behöver komma från organisationer där utformningen skett av flera parter som konkurrerar på marknaden. Alltså exempelvis en koalition där många företag gått ihop för att driva frågan. Det ger legitimitet - och ökar också på utbredningen av lösningen direkt.

Det här är Google högst medvetna om! De vet att legitimieten blir vingklippt av att de själva går ut med det här som en egen lösning. De agerade på det mer systematiska sättet när de upprättade coalition for better ads där de fick med flera andra parter. Det ger legitimitet och det har de stenkoll på.

Därför blir jag väldans nyfiken på vad google har i kikaren här. Varför tar de inte den säkrare och lite långsammare vägen med brett samarbete? Risken är att chrome blir sämre omtyckt - och bortvalda på bred front finns.

Eller iaf skapar badwill kring floc så att det inte får ordentlig förtroendeförankring.

Why go at it alone?

Det finns rimligen en väldigt väl uttänkt strategi här. Det är inte fråga om trial an error utan det här är en del av deras core business de nu trixar med. För ett av de företagen som omsätter mest i världen. Med dessa förändreingar jobbar rimligen några av de skarpaste hjärnorna vi har i världen - och de är många år framför oss vanliga dödliga i tankar och insikter om var tekniken är på väg.

Ja - vi får väl kanske mer information framöver. Komplext är det iaf helt klart.