Inaccessible Boto Device efter Windows update

Hej,

Klickade på Windows Update, där fanns "Restart Now" och klickade på den. När den väl var klar fick jag den vackra blåskärmen med Inacessible Boot Device.

När jag sen gjorde en omstart så kom mitt BIOS med ett meddelande om att det var resetat helt. Jahapp. Då fipplar jag väl tillbaka allt som det var då och bootar igen.

Icke sa nicke, samma fel.

Förmodligen någon jävla "uppdatering" som strulat till det, men nu kommer jag inte in i Windows för att felsöka heller.

Det är korrekt ordning på Boot devices i BIOS där min huvud-SSD är vald. Första gången jag sett detta men någon som stött på samma sak? Så sjukt att det kom just nu bara. Lite brådskande att få igång skiten.

EDIT:

Ok efter ANDRA gången jag fick "BIOS has reset" och startade om så verkade det fungera. Den gick själv in och kontrollerade lite snabbt. INGEN ANING om vad som hjälpte eller inte men seriöst fucked up.

Hittar ni denna tråd: Kör igenom några omstarter och om-installationer av BIOS inställningar (alltså ara inställningar, inga faktiska installationer). Det kanske fungerar igen som om det vore magi?.... Håller kvar tråden ifall det skiter sig igen eller bara som historik. Hittade själv endast en annan tråd där det var ngn som inte hade Boot Devices korrekt inställt (inte mitt problem alltså).