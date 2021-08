Suprime X 3080 NOT DETECTED

Hej!

Vänder mig till SweClockers då mina alternativ är inga mer.

Har köpt en 3080 Suprime X Från ComputerSalg, efter 2-3 veckor blir den inte mer upptäckt av datorn.

Skicka in den en gång - ComputerSalg sa att den blev upptäckt hos dem.

Ringde in och sa att den fortfarande inte blir upptäckt av mig.

Jag har en exakt likadan GPU då jag köpte två såna.

Och när jag byter plats med den som funkar så dyker den upp utan problem.

Så jag ringde in och skickade in den igen för felsökning. Denna gången spelade in en video som bevisar att den blir upptäckt hos dem.

Vad gör jag för fel?

- Gpu går på, lamporna går på, fläktarna snurrar, gpu blir inte alls varm. Not Detected i device manager.

- Har formaterat om datorn helt, installerat alla drivrutiner DDU, Testat HiveOS, MinerstatOS blir inte upptäckt.

Driver ComputerSalg med mig eller vad är problemet?