c# amerikanen i bastun

Hej!

Behöver hjälp med en uppgift i Programmering 1 som lyder:

Denna uppgift går ut på att en amerikanare ska skriva in en temperatur för ett bastuaggregat tills man skriver in

en temperatur som anses lagom. För att kontrollera detta ska vi ha en temperatur som anger den lägsta

godtagbara temperaturen och en som anger den högsta godtagbara temperaturen.

Tyvärr förstår vår kära bastubesökare enbart Fahrenheit medan

bastuaggregatet enbart förstår Celsius. Därför har du fått skriva ett program

som konverterar det som skrivs in från Fahrenheit till Celsius.

Den optimala temperaturen för bastun är 75 grader men den godtagbara

temperaturen är från 73 till 77 grader. Detta ska styras hela i villkorssatsen i

loopen.

Om talet är mindre än den minsta godtagbara temperaturen ska programmet

skriva att det är för kallt och man får skruva upp lite. Därefter får

bastubesökaren ställa in ett nytt värde på bastuaggregatet och loopen

upprepas.

I denna uppgift ska ni hantera följande:

1. Undantagshantering

2. Metoder

3. Villkor

Då amerikanaren kan skriva in i Fahrenheit så innebär det ett värde på 167 grader (=75 grader) men det vet ju

inte han eller hon då det är deras första bastubesök någonsin.

Läshänvisningar

Film 1,2 och 3 i min spellista på Youtube

Lämpliga sidor i läroboken

Csharpskolan och följande artiklar:

• Funktioner och metoder

• Felhantering och undantag

Vad sa älgen som bastade?

Planering

Ni ska skapa aktivitetsdiagram för denna uppgift. Då finns några saker att påpeka.

Undantagshantering behöver inte finns med i aktivitetsdiagrammet. Det är inget som behövs för att visualisera

flödet av kod.

Man gör ett aktivitetsdiagram per metod, eller varje metod ska tydligt

separeras i figuren. För att visualisera ett anrop finns olika lösning. En sådan

är en särskild figur med två linjer på sidorna.

Sedan när programmen blir större och flera metoder är involverade, så får man komma på en lämplig lösning för

att visualisera alla metoder och hur dessa är sammankopplade.

Betyg E

Be användaren skriva in en temperatur i Fahrenheit

Detta värde ska skickas till en metod som gör om

Fahrenheit till Celsius:

Kodhjälp i koden till höger.

Denna metod heter FahrToCels och returnerar ett heltal.

Metoden tar emot ett värde som användaren skrivit in.

Därefter ska du komplettera med koden som krävs för att

användaren ska få skriva in en ny temperatur i Fahrenheit

om det är för kallt eller för varmt. Det innebär att du ska

lösa det med loopar och villkor på ett lämpligt sätt.

Här kommer en förklaring till pilarna:

1. Vi skapar en heltalsvariabel (celsius) som vi ska

tilldela ett värde.

2. Vi anropar en metod FahrToCels där vi skickar med värdet fahrenheit (exempelvis 140) som metoden

behöver för att fungera.

3. Detta värde (140) sparas som fahr i metoden och används för uträkningen av värdet cel som returneras

och lagras i variabeln celcius.

Betyg C

Omvandla fahrenheit till

celcius

1 2

3

Omräkningen från Fahrenheit till Celsius ovan är inte

optimal då det uträknade värdet för Celsius troligtvis blir

ett decimaltal och detta ”kapas” rakt av då detta värde

ovan lagras som heltal (int). Det avrundas alltså inte.

Lös uppgiften och att värdet Celsius sparas som ett flyttal

med decimaler.

För att en beräkning ska fungera med decimaltal måste

alla tal i formeln vara av flyttalstyp.

Denna formel kommer inte att fungera då fahr är ett

heltal.

double temp = (fahr - 32) * 5

/ 9;

Här behöver man alltså omvandla fahr till samma double (eller float om ni jobbar med det). Ett sätt att göra detta

på är att ”typomvandla” fahr i formeln ovan så det behandlas som en double i formeln.

För att lösa detta kan man jobba med så kallad explicit typomvandling som beskrivs på MSDNs hemsida med ett

enkelt exempel på följande länk:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173105.aspx#Anchor...

Jag vill fortfarande att det tal användaren skriver in lagras i en int först eftersom man med stor sannolikhet bara

skriver in heltal. Det innebär att metoden ska se ut så här:

public static double FahrToCels(int fahr)

{

//Typomvandla fahr till flyttal

//Gör uträkning med decimaler i svaret

return temp;

}

Utöver detta fungerar programmet på ett liknande sätt förutom att det är ett decimaltal som testas mot en

lämplig temperatur.

Se om du också kan lösa det med att avrunda talet om du väljer att skriva ut det.

Programmet ska också kunna hantera fel som uppstår med try & catch.

Ett vanligt fel man gör när man jobbar med try och catch är att man lägger för mycket kod i try-blocket. Egentligen

ska bara själva typ-omvandlingen ligga här. Se exemplet på sidan 87 i läroboken eller se filmen om

undantagshantering.

Min kod:

class Program { public static double FahrToCels(int fahr) { double temp; temp = (double)fahr; temp = (temp - 32) * 5 / 9; return temp; } static void Main(string[] args) { int fahrenheit; double celsius = 0; Console.WriteLine("Skriv in fahrenheit: "); do { try { fahrenheit = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); celsius = FahrToCels(fahrenheit); } catch (Exception) { Console.WriteLine("Skriv in ett heltal: "); } if (celsius > 77) { Console.WriteLine("Sänk temperaturen!"); } else if (celsius < 73) { Console.WriteLine("Höj temperaturen!"); } else if (celsius == 75) { Console.WriteLine("Nu är det perfekt, temperaturen är {0} grader celsius", celsius); } } while (celsius <= 73 || celsius >= 77); Console.WriteLine("Nu är temperaturen {0} grader celsius, perfekt för att basta!", celsius); Console.ReadKey(); } }

Mitt problem är att när jag skriver in en bokstav istället för siffra så kommer det (som det ska) "skriv in ett heltal: " MEN det kommer även "höj temperaturen!". Jag fattar inte vad som är fel.. Har bara gjort loopar en gång innan och då gjorde det inte såhär. Säkert något enkelt som jag inte fattar :'). Kan någon snälla hjälpa mig?

Tack!