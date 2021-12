Snabbtest: Grafikprestanda i Halo Infinite

Skrivet av Dinoman: Jag hade inte blivit förvånad om nVidia har lite mer att slipa på i denna titeln. AMD verkar dominera lite väl i toppen. RX 6800 brukar sällan ligga och nosa på RTX 3090... !? Gå till inlägget

Ja, AMD är verkligen galet starka i Halo Infinite. Enligt ett mail jag fick verkar de ha arbetat tillsammans med utvecklaren 343 med optimeringen, vilket kanske inte är helt konstigt sett till att fokusområdet för Halo fortfarande är Xbox Series X/S med AMD-hårdvara.

AMD and 343 Industries worked together to provide Radeon gamers with the firepower they need to prevent The Banished from claiming control of the galaxy’s greatest threat, including Day-0 support and features like:

AMD FreeSync Premium Pro: Offering stunning visuals with the leading adaptive sync technology, delivering stutter- and tear-free gaming with eyewatering HDR rendering and Low-Framerate Compensation, giving gamers a crisp, smooth experience as they blast through The Banished with Master Chief.

Bleeding Edge Performance: AMD Radeon RX 6000 Series graphics cards offer ultra-high framerates and high-fidelity visuals at 1080p and 1440p, and exceptional performance at 4K with the Radeon RX 6900 XT – the fastest gaming graphics card AMD has ever developed.