Hjälp med scorecounter i JS

Hej,

Jag har programmerat ett basic tärningsspel i javascript. Jag är färsking på detta så är medveten om att min kod inte är den finaste.

Spelet går ut på att i ett fält fylla i en siffra. Detta värde jämförs sedan med resultat av två tärningar vid "Roll the dice".

Så långt har jag kommit så att "You lose" eller "You win! Your roll is...".

Vid varje slag där vinst uppstår så vill jag även summera resultatet. Ex

Första slaget= You win! Your roll is 6. Your totalscore is 6.

Andra slaget= You win! Your roll is 11. Your totalscore 17.

Tills det blir you lose, då nollställs totalscore och spelet börjar om.

Har testat lite olika varianter men får inte alls till det. Plz HELP!

// Function to roll the dice

function rollTheDice() {

let randomNumber1 = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;

let randomNumber2 = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;

let input = document.getElementById("userInput").value;

document.querySelector(".img1").setAttribute("src",

"dice" + randomNumber1 + ".png");

document.querySelector(".img2").setAttribute("src",

"dice" + randomNumber2 + ".png");

//Logic for winner

if (randomNumber1 + randomNumber2 == input) {

document.querySelector("h1").innerHTML = ("You Lose!");

}

else {

document.querySelector("h1").innerHTML = ("You Win! Your roll is " + totalScore);

}

}