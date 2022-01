google certifikat android

Jag har kommit en bit, men fastnade. Ska väl försöka igen så småningom, är som sagt gratis.

Kan nämna två saker: hemsidan verkar buggig på det sätt att jag var tvungen att logga in igen stup i ett, annars visades inte korrekt status för var jag var i kursen. Kanske relaterat till att jag är inloggad på två konton för Gmail. Lite krångligt att navigera också.

Konstig import av exempelkod: du får instruktioner för hur du importerar deras exempelkod från Github till Android Studio, men det vägrade att fungera för mig. Koden kom in, men gick inte att köra. Som tur var fungerade iaf New > Project from Version Control.