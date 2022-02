Läsa ÅÄÖ från fil (C/C++)

FILE* fPtr = fopen("line.txt", "r"); if (!fPtr) { printf("Input file cannot be opened

"); return 1; } wchar_t word[40]; fwscanf(fPtr, L"%ls", word); //Eller fgetws(word, 40, fPtr); int len = wcslen(word); wprintf(L"Length: %d %ls

", len, word); fclose(fPtr);