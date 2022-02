Hur man omvandlar Seagate Exos 18TB från en bullrig enterprise-disk till en tyst hem-PC-disk

Istället för att köpa en dyr hårddisk för hem-PC eller NAS, t.ex WD Red Plus (max 14TB, över 300kr/GB), så finns det ett större och billigare alternativ: Seagate Exos Enterprise X18 (18TB, 200kr/GB), avsedd för datacenter.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5634156

Den största nackdelen är att disken är mycket bullrig, precis som alla enterprise-diskar. Men det finns en lösning: SeaChest Utilities.

Det är Seagates commandline-program för att tweaka hårddiskens firmware.

Real Hardware Reviews har en väldigt detaljerad recension av Seagate Exos, och en sida ägnas åt Tweaking for the Home User.

Där redogörs i detalj för hur det går till.

I korthet ska man "disable Extended Power Control and Power Balance", och man kan justera ljudnivån till valfri nivå, på bekostnad av performance, så här:

Advanced Power Management: balance acoustics vs. performance.

A setting of 254 would be max performance / max noise,

128 is balanced between the two,

001 would be ultra-low performance but also extremely quiet.

Hela artikeln finns här:

https://www.realhardwarereviews.com/seagate-exos-x18-review/6...

2 frågor:

Finns det något liknande program för tweaking av firmware för Western Digitals och Toshibas stora hårddiskar?

WD Ultrastar och Toshiba har 512MB cache medan Seagate Exos har 256MB, hur stor betydelse har det i praktiken för en vanlig hem-PC?